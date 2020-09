코스피·코스닥, 오후 들어서도 하락세 지속

[아시아경제 구은모 기자] 코스피와 코스닥 시장이 오후 들어서도 하락세를 이어가고 있다.

4일 코스피는 전 거래일 대비 63.22포인트(2.64%) 하락한 2332.68로 출발했다. 이날 미국 증시의 폭락 여파로 하락 출발한 장 초반 2% 이상 떨어지며 2340선까지 내렸으나 이후 하락폭을 줄이며 2350선까지는 회복했다. 오후 1시15분 현재 전일 대비 38.92포인트(1.62%) 내린 2356.98을 기록하고 있다.

거래 주체별로 살펴보면 기관과 외국인 투자가가 각각 억원, 억원 순매도하며 지수를 끌어내리고 있다. 반면 개인 투자자는 억원 순매수하고 있다.

시가총액 상위종목들은 대부분 내리고 있다. 시총 1위 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 55,300 전일대비 1,100 등락률 -1.95% 거래량 15,930,167 전일가 56,400 2020.09.04 13:13 장중(20분지연) 관련기사 진행시켜! 文 대통령 ‘한국판뉴딜’에 펀드 20조원 조성! 안정적 수익!개인의 힘으로…국내 증시는 1%대 방어삼성전자, 최근 5일 외국인 1133만 1656주 순매도... 주가 5만 5600원(-1.42%) close 부터 19위 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 210,500 전일대비 6,000 등락률 -2.77% 거래량 206,760 전일가 216,500 2020.09.04 13:13 장중(20분지연) 관련기사 카카오게임즈 후광효과…카카오·넷마블 주가↑·빅히트도 관심 고조SK, 이시간 주가 +0.23%.... 최근 5일 개인 14만 7693주 순매수총수일가, 3.6%로 그룹 '주물럭'…"공익법인·해외계열사 우회출자 우려" close 까지 모두 하락하고 있고, 20위인 SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 188,000 전일대비 6,000 등락률 +3.30% 거래량 812,837 전일가 182,000 2020.09.04 13:13 장중(20분지연) 관련기사 IPO 태풍 '빅히트' 북상중…청약 광풍 계속된다SK바이오사이언스 쾌거! 美 노바백스 백신 1상 성공! 관련주 들썩!미국에서 증명했습니다! 혈장치료, 효능, 안정성 근거 없다! 조심하세요! close 은 상승하고 있는 모습이다.

코스닥 지수도 1% 이상 하락하며 뒤로 물러나는 모습이다. 이날 전 거래일 대비 32.76포인트(3.75%) 하락한 841.37로 출발한 코스닥 지수는 장 초반 외국인과 기관의 순매도에 하락하며 850선으로 물러섰다. 오후 1시15분 현재 전일 대비 14.76포인트(1.69%) 내린 859.37을 기록 중이다.

현재 수급별 상황을 보면 코스피시장과 마찬가지로 기관과 외국인 투자가가 각각 1194억원, 1087억원 순매도하고 있다. 반면 개인 투자자는 2359억원 순매수하고 있다.

코스닥 시장도 시가총액 상위종목이 대부분 내리고 있다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 212,300 전일대비 11,000 등락률 -4.93% 거래량 359,551 전일가 223,300 2020.09.04 13:13 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 미국 증시 폭락에 장 초반 약세[e 공시 눈에 띄네]코스닥-3일알테오젠 "1000억 CPS 발행 수요조사중" close , 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 233,100 전일대비 8,200 등락률 -3.40% 거래량 690,663 전일가 241,300 2020.09.04 13:13 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인 순매수세에 '2400선' 근접 마감코스피, 외국인 순매수에 상승하며 2380선… 코스닥 870선변동성 속에서도 코스피 2360선 상승 마감…코스닥 1%대 ↑ close , CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 131,200 전일대비 4,500 등락률 -3.32% 거래량 215,066 전일가 135,700 2020.09.04 13:13 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 오후에도 상승 흐름 지속코스피, 외국인 순매수에 상승하며 2380선… 코스닥 870선CJ ENM, 케이블TV SO/MSO 테마 상승세에 1.79% ↑ close , 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 98,700 전일대비 2,900 등락률 -2.85% 거래량 743,498 전일가 101,600 2020.09.04 13:13 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 미국 증시 폭락에 장 초반 약세코스피, 외국인 순매수세에 '2400선' 근접 마감에이치엘비, 투자자 검색 급증... 주가 9만 9100원(0.3%) close 등이 내리고 있고, 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 199,400 전일대비 14,700 등락률 +7.96% 거래량 511,818 전일가 184,700 2020.09.04 13:13 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 미국 증시 폭락에 장 초반 약세흔들리는 게임株…"잘 안 풀리네"펄어비스, 2Q 영업익 506억…전년比 2.4%↓ close , 메드팩토 메드팩토 235980 | 코스닥 증권정보 현재가 123,800 전일대비 5,300 등락률 +4.47% 거래량 570,297 전일가 118,500 2020.09.04 13:13 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 미국 증시 폭락에 장 초반 약세“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”코스피·코스닥, 오후에도 상승 흐름 지속 close , 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 84,900 전일대비 2,200 등락률 +2.66% 거래량 2,117,977 전일가 82,700 2020.09.04 13:13 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 미국 증시 폭락에 장 초반 약세코스피, 외국인 순매수세에 '2400선' 근접 마감코스피, 외국인 순매수에 상승하며 2380선… 코스닥 870선 close 등은 오르고 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr