메드팩토, 신규 면역항암제 'MP010' 국가신약개발 과제 선정

박형수기자

입력2025.11.19 09:51

메드팩토 는 자사의 신규 면역항암치료제(MP010)가 국가신약개발사업단에서 주관하는 '2025년도 제2차 국가신약개발사업의 신규 지원 대상 과제'로 최종 선정됐다고 19일 밝혔다.


메드팩토는 이번 사업에서 '신약 R&D 생태계 구축 연구 분야'의 비임상 개발과제에 선정, 약 2년간 동안 연구개발비 지원을 받게 된다.

MP010은 종양미세환경(TME)에서 과발현되는 'EDB-FN'에 선택적으로 결합하며, 동시에 암의 면역 회피와 전이를 유도하는 종양미세환경의 핵심 조절자인 'TGF-β'를 표적으로 하는 계열 내 최초(First-in-Class)의 혁신 신약 후보물질이다.


메드팩토는 동물실험에서 MP010 단독 투여만으로 난치성 암종인 췌장암 및 삼중음성유방암에서 높은 완전관해(CR)율 및 장기생존율, 면역기억효과 등을 확인했다.


메드팩토는 과제 선정으로 MP010 임상시험계획(IND) 승인과 초기 임상 개발을 본격화할 예정이다. 특히 'MP010'은 기존 치료제의 한계를 극복할 수 있는 차세대 면역항암제로 평가받고 있으며, 글로벌 제약사들과의 공동 연구 및 기술이전 논의도 활발히 진행 중이다.

메드팩토 관계자는 "MP010은 핵심 파이프라인 중 하나로, 이번 국가 과제 선정을 기반으로 내년 중 신속하게 임상에 진입하는 한편 조기 기술수출에 최선을 다할 것"이라고 말했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

