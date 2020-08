[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대학교 대학일자리센터는 ‘NCS Fitting Program(입문)’이 성료했다고 21일 밝혔다.

‘NCS Fitting Program(입문)’ 1기와 2기는 2주간의 일정으로 진행되면서 참여 학생들의 큰 호응을 받았다.

프로그램은 공공기관 취업을 준비하는 재학생을 대상으로 NCS 직업기초능력의 개념 정립과 문제풀이 능력 향상을 위해 마련됐다. 온라인 비대면 강의로 진행됐으며 총 269명이 이수를 완료했다.

1기 프로그램은 지난달 20일부터 5일 동안 진행됐으며 2기 프로그램은 지난달 27일부터 5일 동안 펼쳐졌다.

이번 프로그램은 시간과 장소의 구애를 받지 않고 ‘NCS 직업기초능력’ 필기전형을 위한 문제풀이 방법뿐만 아니라 자기소개서 작성법, 유형별 면접 준비방법을 학습할 수 있어 참여 학생들의 만족도가 높았다.

