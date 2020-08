中시진핑, "음식 낭비 막아라" 특명

[아시아경제 김민영 기자] 최근 식량 수급 불안을 겪고 있는 중국에서 시진핑 국가주석이 "음식 낭비를 단호히 막아야 한다"고 지시했다.

11일 중국 관영 신화통신에 따르면 시 주석은 최근 "음식 낭비 현상이 가슴 아프다"면서 이러한 내용의 중요 지시를 내렸다.

시 주석은 중국의 식량 생산이 매년 풍족하지만 식량안보 위기의식은 여전하며 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 경각심을 가져야 한다고 강조했다.

그는 입법과 관리 감독 강화, 선전교육 강화 등으로 음식 낭비를 막아야 한다고 했다.

시 주석은 지난달 말 지린성 곡창지대를 찾아 옥수수밭을 둘러보고 식량 생산의 중요성을 강조한 바 있다.

지난 6월부터 중국은 남부 지역에서 발생한 대규모 홍수로 농경지가 물에 잠겼다. 농작물 공급 감소로 인한 가격 폭등이 우려되는 상황이다. 지난달 옥수수 가격은 지난해 동기 대비 20% 올라 5년 만에 최고를 기록했다.

