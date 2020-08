[아시아경제 이지은 기자] 야권 대선주자인 원희룡 제주지사가 4대강 사업의 효과를 두고 여야가 대립하는 것과 관련해 "홍수 피해를 놓고 서로 탓하며 싸울 일이 아니"라며 비판했다.

원 지사는 11일 페이스북에서 "자연 재해에 보수·진보, 여·야가 따로 있을 수 없다"며 이같이 말했다.

그는 "제가 대통령이었다면 '모든 정부가 자연 재해를 막기 위해 최선을 다했을 것이다. 어떤 정치적 선입견이나 편견을 갖지 말고 어느 정권에서 일했던지 따지지 말고 최고 전문가에게 의견 구해라' 지시했을 것"이라며 "코로나와 홍수 대응에 이념이 필요한 게 아니다"라고 지적했다.

원 지사는 "정치적 차이를 접어 두고 대한민국 최고 전문가를 찾아 도움을 청해야 한다"며 "자연 재해와 같은 국가적 재난은 정치적 논리가 아니라 과학적 태도로 접근해야 한다"고 말했다.

