슬로우, 11일 '네이버 쇼핑라이브'…최대 33% 할인

지난 7월 '네이버 셀렉티브 라이브'서 리빙 카테고리 최고 매출 기록

[아시아경제 김종화 기자]수면 전문 브랜드 '슬로우'가 11일 오후 8시부터 1시간 동안 '네이버 쇼핑라이브(구 셀렉티브 모바일 라이브)'를 통해 모바일 생방송을 진행한다.

슬로우는 7월에 진행한 네이버 셀렉티브 모바일 라이브를 통해 네이버 브랜드 스토어 일일 유입수 13만 명을 돌파하며 리빙 카테고리 내 최고 매출을 달성해 화제를 모았다.

해당 방송을 통해 슬로우의 베스트셀러인 '토퍼 매트리스' 뿐만 아니라 '토퍼 에어플렉스', '캠핑매트' 등 쉽게 접할 수 없었던 품목도 소개돼 판매 수량이 각각 48%, 30% 증가했다.

이번 라이브 방송은 용산 아이파크몰 리빙관 슬로우 매장에서 '슬로우 토퍼 언박싱데이'라는 타이틀로 진행된다. 라이브커머스 전문 쇼호스트 오민화와 함께 슬로우 토퍼 배송 및 설치 전 과정을 고객 관점에서 간접 경험하는 시간을 갖고, 슬로우 토퍼에 누웠을 때의 모습을 체형별로 보여준다. 또 라이브 방송에서 최초로 슬로우의 신제품인 '모션 토퍼 매트리스'도 공개한다.

슬로우는 라이브 방송과 함께 인기 제품을 최대 33% 할인 행사를 진행한다. JTBC '효리네 민박2'에 소개돼 '이효리 토퍼'로 주목받은 토퍼 베이직과 함께 토퍼 프리미엄, 토퍼 맥시멈, 토퍼 에어플렉스 등 '토퍼 매트리스' 4종을 할인 판매한다.

인기리에 종영한 예능 프로그램 '캠핑클럽'을 통해 실시간 검색어 1위에 오르며 큰 화제를 불러일으킨 클라우드 베개와 캠핑매트도 합리적인 가격에 선보인다. 이외에도 ▲바디필로우 에어플렉스 ▲모션 매트리스 ▲매트리스 오리지널 등 다양한 제품을 할인 판매한다.

슬로우 관계자는 "지난 7월 진행한 슬로우 네이버 쇼핑라이브 방송에서 5만이 넘는 '좋아요' 수를 기록하고 리빙 카테고리 판매 1위를 기록하는 등 시청자에게 많은 사랑을 받아 앵콜전에 기획하게 됐다"면서 "최근 확산된 언택트 소비 트렌드에 발맞춰 다양한 채널을 통해 고객이 슬로우 제품을 경험할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

네이버 쇼핑라이브 대한 자세한 내용은 슬로우 네이버 공식 브랜드관에서 확인할 수 있다. 네이버 라이브 커머스 방송은 네이버 쇼핑라이브 채널에서 시청 가능하다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr