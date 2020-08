北, 한미 미사일 지침 개정 비난 "무력증강 대결흉심"

"이중적 태도"

한국의 우주발사체에 대한 고체연료 사용 제한을 해제하도록 한미 미사일 지침이 개정되자 북한이 '대결흉심'이라며 2일 비난했다.

북한 대외선전매체 메아리는 이날 '갈수록 드러나는 기만과 배신' 제목의 기사에서 남측에 대해 "고체연료를 이용한 우주발사체로 저궤도군사정찰위성을 쏘아 올릴 수 있게 되었다느니, 탄도미사일 사거리 제한 문제도 미국과 협의하여 해결해나가겠다느니 하며 대결 흉심을 드러내고 있다"고 주장했다.

북한 매체에서 고체연료를 이용한 우주발사체 문제를 언급한 것은 지난달 28일 미사일지침 개정 발표가 나온 이후 이번이 처음이다.

매체는 이에 남측 각계에서 "무력증강 책동과 미국과의 합동군사연습 강행은 동족에 대한 배신행위라는 지탄이 터져 나오고 있다", "이중적인 처사에 대한 비난의 목소리가 고조되고 있다"면서 했다.

'우리민족끼리TV'는 '독특한 대화법'이라는 제목의 기사에서 남측의 무력증강 움직임을 언급하며 "이중적 태도"라고 지적했다.

매체는 "지금까지 남조선 당국이 입에 제일 많이 올린 단어는 아마도 '대화와 평화'일 것"이라면서 "앞에서는 늘 듣기좋은 소리로 입버릇처럼 이 말을 외워대는데 돌아앉아서 하는 행동은 완전 딴판"이라고 비난했다.

특히 매체는 이같은 비난 기사에 김현종 청와대 국가안보실 2차장의 사진을 함께 내보냈다.

이어 "올해에는 역대 가장 많은 국방비를 쓴다고 으스대며 우리를 겨냥한 첨단무기개발과 무기구입에 열을 올리고 있다"면서 "우리와 끝까지 군사적으로 맞서보겠다는 속심 외에 다른 아무것도 아니다"라고 주장했다.

미사일 지침 개정과 관련한 비난은 대외선전매체에서만 다뤄지고 있다. 전 주민이 구독할 수 있는 관영 노동당 기관지 노동신문은 아직 이에 대해 언급하지 않으며 비난 수위를 조절하고 있다는 평가다.

한편 김현종 2차장은 지난 28일 브리핑을 통해 "오늘부터 우주 발사체에 대한 고체연료 사용 제한을 해제하는 2020년 미사일 지침 개정을 채택한다"고 밝혔다.

이번 미사일 지침 개정으로 고체연료 우주 발사체를 활용한 저궤도(500~2천㎞) 군사 정찰 위성을 언제, 어디서든, 우리의 필요에 따라 우리 손으로 쏘아 올릴 수 있는 능력을 갖추게 된다.

군사 전문가들은 이번 개정으로 대형 고체로켓 모터(추진기관)를 개발해 군사 정찰 위성을 쉽게 쏘아 올릴 수 있는 능력과 고체연료 중장거리 미사일을 개발할 수 있는 기반을 마련했다고 평가했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr