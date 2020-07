[e공시 눈에 띄네] 코스닥-27일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 우진비앤지=돼지 적리 백리 관련 특허 취득

◆골프존=연결기준 2분기 잠정 매출 722억원, 영업이익 141억원

◆ 큐로컴=종속회사 큐로에프앤비 54억원 규모 주주배정 유상증자 결정

◆ 메디톡스=1207억원 규모 유무상증자 결정

◆ 케이맥=중국 디스플레이업체와 144억원 규모 공급계약 체결

◆ 일야=100% 자회사 에스에프에프에스 흡수합병

◆ 이에스에이=60억원 규모 유상증자 철회

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr