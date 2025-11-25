본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

한주에이알티, 공동구매 플랫폼 '다이클로'와 손잡고 유통사업 본격 진출

장효원기자

입력2025.11.25 11:04

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
한주에이알티, 공동구매 플랫폼 '다이클로'와 손잡고 유통사업 본격 진출
AD
원본보기 아이콘

코스닥 상장사 한주에이알티 는 공동구매 플랫폼 '다이클로'와 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고 유통사업 진출 기반을 마련했다고 25일 밝혔다.


다이클로는 출시 4개월 만에 100호점을 돌파하며 유통시장에서 빠르게 성장하고 있는 오프라인 공동구매 플랫폼이다. 한주에이알티는 이번 파트너십을 통해 외식사업을 넘어 유통 전반으로 사업 영역을 확대한다는 계획이다.

양사는 1차 협업으로 남원·보성 지역 특산물을 활용한 가공식품 공동구매를 진행해 지역 농가의 판로를 확대하는 성과를 거두었다. 한주에이알티는 모바일 충전기 세트 등 IT 제품도 다이클로 플랫폼에 공급하며 협업 범위를 늘려 나가고 있다.


한주에이알티 관계자는 "다이클로와 공동 상품 개발 및 외식 브랜드 연계 제품 확대 등 협력 범위를 넓혀 K푸드 기반 유통 시너지를 강화할 것"이라고 말했다.


한편 한주에이알티는 프리미엄 대구탕 브랜드 '대구일색', 샤브샤브 브랜드 '꽃마름' 등 외식 프랜차이즈 사업을 운영하고 있다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"언니, 여기 다 있어" 급하게 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔 [짝퉁의공습]⑪ "언니, 여기 다 있어" 급하게 팔 잡아끌더니…'베... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"언니, 여기 다 있어" 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔

'혈압·염증 뚝' 심장엔 파란불이지만…'혈당 경고등'도 함께 켠 음료

욕설·모욕 민원은 '무시가 답'…경찰, 하루 20건 즉시 종결

"스타벅스 또 난리났다"…'품절대란' 미니 텀블러 키링에 '5배' 되팔이 등장

500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는?

'꽃할배' 이순재가 남긴 한국형 아버지상권위보다 책임이 앞섰다

SK그룹, 올 수출 120조원 전망…반도체 호조에 '역대 최대'

새로운 이슈 보기