우진비앤지, 영업익 전년비 100%↑…액면병합으로 주주가치 제고 박차

동물용 의약품 및 백신 전문기업 우진비앤지 우진비앤지 close 증권정보 018620 KOSDAQ 현재가 697 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 694 2026.03.20 개장전(20분지연) 관련기사 우진비앤지, 5대1 주식병합 결정 우진비앤지, 인체원료의약품 '락토바실루스 스포로게네스균 동결건조배양물' 품목허가 획득 우진비앤지, 중남미 동물용의약품 시장 진출 가속화 전 종목 시세 보기 가 실적 개선과 함께 주주가치 제고를 위한 주식 액면병합을 추진한다.

우진비앤지는 지난해 별도 기준 매출액 302억원, 영업이익 22억원을 기록했다고 20일 밝혔다. 매출은 전년 264억원 대비 약 14% 증가했으며, 영업이익은 전년도 11억원에서 약 100% 늘어나며 수익성이 큰 폭으로 개선됐다.

이 같은 실적 성장에는 동물용 의약품과 고부가가치 백신 사업에서의 연구개발(R&D) 성과가 반영된 것으로 분석된다. 회사는 국내 시장에서의 안정적인 공급을 유지하는 동시에 동남아시아와 중남미 등 해외 시장으로 수출을 확대하며 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 달성했다.

우진비앤지는 이러한 실적 흐름을 바탕으로 기업가치를 적정 수준에서 평가받기 위해 주식 액면병합을 추진한다. 오는 27일 열리는 제41기 정기주주총회에서 정관 변경을 통해 액면가를 기존 주당 500원에서 2500원으로 상향하는 5대1 병합 안건을 상정할 예정이다.

이번 액면병합은 유통 주식 수를 조정해 주가 변동성을 완화하고, 재무구조에 부합하는 기업 이미지를 구축하기 위한 조치로 풀이된다. 병합 이후에는 주당 가격 상승을 통해 시장 신뢰도를 높이고, 주가 안정성과 기업가치 제고에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

회사 관계자는 "동물용 의약품과 백신 분야에서 축적해온 기술 경쟁력이 실적 개선으로 이어지고 있다"며 "안정적인 성장세를 기반으로 액면병합을 차질 없이 진행해 주주가치를 극대화하고 책임경영을 지속해 나가겠다"고 말했다.

한편 회사의 주가순자산비율(PBR)은 2024년 약 0.9배에서 2025년 약 0.8배 수준으로, 현재 자산가치 대비 할인된 상태에 머물러 있다. 다만 최근 실적 개선 흐름을 고려할 때 향후 기업가치가 점진적으로 재평가될 가능성이 있다는 분석이 나온다.

AD

우진비앤지는 향후 프리미엄 펫푸드 사업의 글로벌 확대와 신규 백신 라인업 출시를 통해 추가 성장 동력을 확보하고, 글로벌 동물의약품 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화한다는 계획이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>