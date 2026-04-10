메디톡스 메디톡스 close 증권정보 086900 KOSDAQ 현재가 101,600 전일대비 2,900 등락률 -2.78% 거래량 19,434 전일가 104,500 2026.04.10 11:06 기준 관련기사 메디톡스, 개발본부 총괄에 이태상 상무 영입 메디톡스, 식약처 개별인정형 체지방 감소 유산균 '락티플랜' 출시 메디톡스, 지방개선 주사제 '뉴비쥬' 출시 전 종목 시세 보기 가 히알루론산(HA) 필러 '뉴라미스' 2종에 대해 유럽 신규 의료기기 규정인 MDR CE 인증을 획득했다고 10일 밝혔다.

메디톡스 히알루론산(HA) 필러 뉴라미스 딥, 볼륨 리도카인. 메디톡스 AD 원본보기 아이콘

유럽 MDR CE 인증은 기존 의료기기 지침 MDD 대비 임상 데이터 신뢰성, 안전성 검증 절차, 품질 관리 및 시판 후 조사 체계 등의 기준을 대폭 강화한 규제로 유럽 전역에 동일하게 적용된다. 특히 히알루론산 필러는 3등급(Class Ⅲ) 고위험 기기로 분류돼 품질경영시스템 평가, 기술문서 심사, 약물 심사 등에서 더욱 엄격한 검증을 거쳐야 한다.

이번 인증 대상은 '뉴라미스 딥 리도카인'과 '뉴라미스 볼륨 리도카인' 2종이다. 회사는 이번 인증을 통해 유럽 시장 내 유통망 확대는 물론, MDR CE 인증을 의료기기 인허가 참고 기준으로 인정하는 아시아·중동·아프리카 등 주요 국가 진출에도 속도를 낼 수 있을 것으로 기대한다.

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메디톡스 관계자는 "유럽 최고 수준의 의료기기 규정을 통해 검증된 제품력을 바탕으로 글로벌 프리미엄 필러 브랜드로서 입지를 굳히겠다"고 말했다.

곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



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