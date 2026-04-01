"글로벌 임상 전문가"

바이오제약기업 메디톡스 메디톡스 close 증권정보 086900 KOSDAQ 현재가 102,800 전일대비 1,500 등락률 +1.48% 거래량 8,562 전일가 101,300 2026.04.01 10:35 기준 관련기사 메디톡스, 식약처 개별인정형 체지방 감소 유산균 '락티플랜' 출시 메디톡스, 지방개선 주사제 '뉴비쥬' 출시 메디톡스, 세계 최초 액상형 보툴리눔 톡신 제제 '이노톡스' 열 안정성 우수 논문 국제 학술지 게재 (대표 정현호)는 임상 개발본부 총괄 이사로 이태상 상무를 영입했다고 1일 밝혔다.


이 상무는 중앙대학교에서 약학 박사 학위를 취득한 이후 한국얀센 글로벌 임상팀에서 20년 이상 근무하며 임상 개발 전 주기를 관리하고 미국, 유럽 등 허가를 주도했다. 최근까지 아시아태평양 리더를 맡아 다수의 신약 개발과 해외 허가 프로젝트를 성공적으로 이끌었다.

이태상 메디톡스 개발본부 상무. 메디톡스

이태상 메디톡스 개발본부 상무. 메디톡스

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메디톡스는 글로벌 임상 전략 수립 및 관리 역량을 고도화하고 해외 시장 진출을 가속할 계획이다.

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이 상무는 "글로벌 임상 경험을 바탕으로 현지 임상 운영 전략을 실행하고 인허가 역량을 강화하여 글로벌 메디톡스로 도약하는 데 기여하겠다"고 말했다.


이성민 기자 minute@asiae.co.kr
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