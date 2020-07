정 총리 "용산기지 내 미군 장교숙소부지, 내달 1일 전면 개방"

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 21일 "용산기지 동남쪽에 위치한 미국 장교숙소 5단지 부지를 8월 1일부터 일반 국민에게 전면 개방한다"고 밝혔다.

정 총리는 이날 용산기지 동남쪽에 위치한 미군 장교숙소 5단지 부지에서 공원부지 첫 개방 행사를 진행하고 이같이 말했다.

이번에 개방되는 장교숙소 5단지는 1986년에 미군으로부터 반환받은 부지에 LH(구 대한주택공사)가 미군장교 임대주택을 건설한 후 2019년까지 임대 운영해왔던 시설이다. 정부는 올해 1월 소유권을 확보한 후 국민개방을 위해 전체 18개 동 중 5개 동을 전시공간 등으로 리모델링 해왔다.

정 총리는 용산공원 문개방 퍼포먼스, 용산공원 현판 제막식을 마치고 국민대표 등 참석자들과 함께 단지 내부를 걸으면서 전시물, 리모델링 시설과 용산공원 전시공간 등을 관람했다.

정 총리는 "'국민을 위한' 용산공원을 넘어, '국민에 의한' 용산공원을 만들고, 역사와 자연을 치유하고, 평화와 행복의 미래를 담아 '국민과 함께'하는 진정한 휴식공간으로 만들겠다"고 강조했다.

정 총리는 이어 개방부지 내 마련된 회의장에서 제2회 용산공원조성추진위원회를 개최하고, 용산공원 조성에 관한 추진현황, 주요 추진과제 및 향후 활동계획 등을 논의했다.

회의에서는 한강-남산 녹지축 확보를 위해 경찰청 시설부지를 용산공원 조성지구내로 편입하기로 했다. 또 국립중앙박물관, 용산가족공원, 전쟁기념관, 군인아파트 등을 포함해 공원 경계를 약 50만㎡ 추가 확장(변경고시안 심의·의결)하기로 했다.

한편 2018년 마련된 이후 미공개 상태였던 국제공모 당선 조성계획안도 이날 공개됐다.

정부 관계자는 "5단지 내 잔여 건물 13개동에 대해서도 아이디어 공모 등 의견수렴을 거쳐 리모델링 공사 후 내년 상반기 중 개방할 것"이라며 "용산공원과 친해질 수 있는 다양한 행사를 통해 국민적 관심과 참여기반을 확대한 후 국민 참여단 논의를 거쳐 2021년 말까지 조성계획을 확정할 방침"이라고 말했다.

