MTS사용법이 궁금하다면?…유튜브 실시간 세미나 열린다

23일 오후 3시30분부터 '100세시대 아카데미 MTS 특강' 실시

[아시아경제 금보령 기자] 모바일트레이딩시스템(MTS) 사용법을 알려주는 세미나가 개최된다.

NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 8,560 전일대비 40 등락률 +0.47% 거래량 1,585,245 전일가 8,520 2020.07.15 15:01 장중(20분지연) close 100세시대연구소는 오는 23일 오후 3시30분부터 유튜브 생방송으로 '100세시대 아카데미 MTS 특강'을 실시한다고 15일 밝혔다.

이번 특강을 통해 투자자들은 스마트폰으로 간편 인증, 관심종목 만들기, 차트 보기, 해외주식 주문하기 등의 MTS 활용법을 배울 수 있다. 특강은 이성엽 NH투자증권 고객지원센터 팀장이 진행한다.

특강은 사전 참가 신청을 통해 무료로 참여 가능하다. 참가 신청은 NH투자증권 영업점 직원 또는 모바일 링크 및 홈페이지를 통해 할 수 있다.

박진 NH투자증권 100세시대연구소장은 "비대면 금융거래가 활성화되면서 투자자들의 MTS 활용 방법에 대한 관심이 높다"며 "100세시대연구소는 MTS 활용 방법 특강과 같이 고객들의 자산관리에 도움이 되는 금융투자 교육 콘텐츠를 꾸준히 제공하겠다"고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr