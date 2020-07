LG생활건강 숨37°, 벨벳 커버 파운데이션 출시

[아시아경제 조유진 기자] LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,340,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,300,000 2020.07.15 08:57 장시작전(20분지연) close (대표 차석용)은 자연발효 뷰티 브랜드 숨37°의 럭셔리 라인 로시크숨마에서 무더위와 장시간 마스크 착용에도 흐트러짐 없는 메이크업 제품 ‘벨벳 커버 파운데이션’과 ‘벨벳 립스틱’을 출시했다고 15일 밝혔다.

로시크숨마 벨벳 커버 파운데이션은 초미세 피그먼트를 적용해 끈적임이나 번들거림은 없애고, 밀착감을 높였다. 24시간 커버 지속 테스트를 완료했다.

로시크숨마 벨벳 립스틱은 벨벳 질감의 텍스처가 부드럽게 입술을 감싸며 매트한 입술을 완성해준다. 12시간 컬러 지속 테스트를 완료했으며, 입술에 착 붙는 컬러감이 묻어남이나 번짐없이 오랫동안 생기 있는 얼굴로 연출해준다.

숨 마케팅 담당자는 “유분이 급격히 늘어나는 여름, 특히 요즘처럼 무덥고 매일 마스크를 착용해야할 때, 보송보송하게 마무리되는 벨벳 커버 파운데이션과 벨벳 립스틱은 마스크를 벗어도 무너짐 없이 화사한 얼굴을 연출해준다”고 말했다.

