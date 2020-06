[아시아경제 이광호 기자] 기획재정부는 원활한 재정집행 지원을 위해 7월 중 총 4조원의 재정증권(63일물)을 4회에 걸쳐 발행할 계획이라고 26일 밝혔다.

재정증권은 국고금 출납상 일시 부족자금 충당을 위해금융시장에 발행(63일물 또는 28일물)하는 유가증권으로, 통안증권 입찰기관(20개), 국고채 전문딜러(17개) 및 예비 국고채 전문딜러(4개), 국고금 운용기관(3개)을 대상으로 경쟁입찰 방식으로 진행된다.

이달 재정증권 발행을 통해 마련한 재원은 기존 재정증권 발행분 상환에 전액 활용할 계획이다.

7월말 재정증권 발행 잔액은 전월 대비 3조5000억원 감소한 11조원이 될 전망이다

