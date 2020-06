경북도교육청 본청 정문 이름은 '경학문' … 초당 선생 '현판' 기증

태극서법 창안한 서예가 이무호 선생 작품

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도교육청의 본청 정문에 24일 '敬學門'(경학문)이라는 대형 현판이 처음 내걸렸다. 현판은 태극서법을 창안하고 대한민국미술대전 전체 심사위원장을 지낸 경북 영덕군 출신의 서예 대가 초당 이무호 선생의 글이다.

'천리(天理)를 깨우치는 배움의 길을 공경(恭敬)한다'는 이 글은 진리를 깨우쳐 가르치는 존경받는 스승과 배워서 행복한 세상을 만들어 가고자 애쓰는 제자의 마음을 함께 함축한 것으로, 이는 임종식 교육감의 교육철학과도 일치한다는 게 도교육청의 설명이다.

24일 경북교육청에 따르면 이 현판은 전통기와 양식에 어울리는 현판을 설치하고자 경북교육청과 소속기관 전 직원들을 대상으로 명칭을 공모했으며, 엄정한 심사과정을 거쳐 최종 결정했다.

24일 현판식은 곽경호 경북도의회 교육위원장과 도교육청 간부 공무원 등 40여 명이 참석한 가운데 열렸다. 앞서 경북교육청은 '삶의 힘을 키우는 따뜻한 경북교육'이란 캐치프레이즈와 도교육청 정문의 전통기와 양식에 어울리는 현판을 설치하고자 소속기관 전 직원들을 대상으로 명칭을 공모, 이무호 선생의 작품을 최종 결정했다.

임종식 교육감은 이날 작품을 기증한 이무호 선생과 도교육청 명칭석 서체를 재능 기부한 상주 남산중학교 김주영 교감에게 감사패를 전달했다.

임종식 교육감은 "본청 정문에 현판이 없어 아쉬웠는데 뒤늦게나마 현판을 설치하게 돼 매우 뜻깊게 생각한다"며 "경북교육의 모든 아이들이 자신의 미래를 살아갈 수 있는 힘을 기를 수 있도록 열과 성을 다하겠다"고 다짐했다.

