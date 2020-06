옵티머스 펀드 판매사 불완전판매 의혹

"절대로 손실 날 수 없는 상품"



투자자들 정보부족 정황 포착

오늘 만기 15호·16호 추가돼

환매중단 규모 600억원 추산

[아시아경제 이민지 기자, 박지환 기자] "' NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 8,910 전일대비 110 등락률 -1.22% 거래량 2,749,037 전일가 9,020 2020.06.24 12:42 장중(20분지연) close 이 아니라 옵티머스자산운용에 돈을 넣는 것입니다'라고만 말했어도 난 절대 투자하지 않았을 겁니다."

환매 중단으로 논란을 빚고 있는 옵티머스자산운용 사모펀드를 두고 불완전 판매 논란이 수면 위로 떠올랐다. 상품 가입 당시 공공기관이 부도나지 않는 이상 전혀 걱정하지 않아도 된다는 말로 투자자들을 안심시켜 불완전판매에 나섰다는 정황이 확인됐다.

부산시에 사는 A씨는(69) 지난 19일 이후부터 밤잠을 설치고 있다. 이날 뉴스를 통해 자신이 가입한 펀드 상품의 환매가 연기됐다는 청천벽력 같은 소식을 접했기 때문이다. 공공기관이 부도나지 않는 이성 전혀 걱정 안해도 된다는 프라이빗뱅커(PB)의 말을 듣고 2억원을 증권사 사모펀드 상품에 넣었다가 원금까지 날릴 위기에 처한 것이다. 더욱이 A씨는 환매 사태가 터진 당일까지도 자신의 돈이 옵티머스자산운용에 투자됐다는 사실조차 인지하지 못했다고 전했다. A씨는 아시아경제와 전화 통화에서 "2월25일 가입 때 PDF(상품설명서)에 옵티머스가 적혀있길래 무엇이냐고 물었더니 서류상 회사라 형식상 적어놓은 것이지 신경쓰지 않아도 된다고 했다"면서 "당연히 NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 8,910 전일대비 110 등락률 -1.22% 거래량 2,749,037 전일가 9,020 2020.06.24 12:42 장중(20분지연) close 이 세운 회사에 돈을 넣는 것으로 이해했다. 옵티머스란 곳에 돈이 가는 줄 알았으면 돈을 넣지도 않았을 거다"고 말했다.

A씨는 가입부터 잘못됐다고 주장하고 있다. 해당 지점에서 발행어음, 예ㆍ적금 상품 위주로 투자해온 그는 지난 1월23일 만기가 도래한 발행어음을 한 달 뒤에 나오는 상품에 넣으면 금리(0.3%)를 더 높여 받을 수 있다는 말에 비슷한 상품이라고 보고 투자를 결정했다. A씨는 "나는 사모펀드를 전혀 몰랐다"며 "가입할 때 체크하라는 대로 체크했더니 위험 중립형이 나왔다"고 설명했다.

옵티머스펀드에 투자한 투자자들은 대부분 '절대로 손실이 날 수 없는 상품이다', '나라가 망하지 않는 이상은 손실이 날 수 없다' 등의 말을 투자했다며 불완전판매 가능성을 제기하고 있다. 국가가 보장하는 공기업의 매출채권에 투자하고 상품의 투자등급이 5~6등급으로 분류돼 있어 판매사들 '손실이 날 수 없는 안정적인 상품'으로 소개해 투자를 권유했을 가능성이 있는 지점이다.

이효석 자본시장연구원 연구위원은 "저위험상품이라고 하더라도 투자권유 규제 중 상품에 대한 설명이 제대로 이뤄지지 않았다면 불완전판매가 이뤄졌다고 볼 수 있다"며 "판매사가 금융소비자 보호를 위해 상품에 대한 사후관리 체계가 미진했던 부분에 대해서도 생각해 봐야 한다"고 지적했다.

옵티머스펀드 투자자 편에서 소송을 준비 중인 장인성 법무법인 정한 변호사도 "고위험군과 저위험군이 불완전 판매행위를 가르는데 크게 영향을 주지 못할 것"이라며 "판매사가 펀드 판매 당시 모든 의무를 다했는지 여부에 초점을 맞춰 살펴야 할 것"이라고 알렸다.

판매사들은 불완전 판매로 보기는 힘들다는 입장이다. 라임사태처럼 고위험상품군에 속할 경우 정확한 설명이 이뤄지지 않는 문제가 발생될 수 있지만, 이번 상품의 경우 문제가 발생할 수 있는 부분이 없다는 주장이다.

현재까지 옵티머스펀드를 가장 많이 판매한 NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 8,910 전일대비 110 등락률 -1.22% 거래량 2,749,037 전일가 9,020 2020.06.24 12:42 장중(20분지연) close 기준 환매가 중단된 펀드는 옵티머스 크리에이터 채권전문투자형사모투자신탁 제25호, 26호와 이날 만기가 도래한 15호, 16호 등 총 4개다. 환매 중단 규모는 약 680억원인 것으로 추산된다.

