강원랜드, 카지노 일반영업장 29일까지 휴장 연장

강원랜드가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 따라 카지노 일반영업장 휴장을 오는 29일 오전 6시까지 다시 연장하기로 했다.

강원랜드는 19일 본사 사옥에서 긴급 비상대책회의를 열고 이 같이 결정했다. 당초 오는 22일 오전 6시까지 휴장이었으나 최근 수도권을 중심으로 코로나19 집단감염이 확산되고 방역조치가 강화되면서 이를 고려해 휴장 기간을 다시 연장했다. 운영 일정은 코로나19 확산 추이와 방역당국의 대응수준 등을 종합적으로 검토해 추후 결정할 예정이다.

강원랜드는 지난 2월23일부터 3개월 넘게 영업을 중단한 상태다.

