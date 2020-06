[하이킥 韓증시]대장주로 우뚝선 4차산업 종목들

전통 제조업 종목 차지였던 시총상단

네이버·카카오·셀트리온 등

언택트·바이오 관련종목들로 대체

[아시아경제 박지환 기자] 국내 주식시장의 시가총액 지형도가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 전후로 크게 변화한 것으로 나타났다. 기존에 국내 경제를 이끈 중후장대 산업 종목들은 상위권에서 대거 밀려났고 그 자리를 비대면(언택트), 바이오 등 4차산업 종목들이 대체했다.

19일 한국거래소에 따르면 연초인 올해 1월2일 국내 증시 시가총액 순위를 살펴보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 52,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 8,268,568 전일가 52,300 2020.06.19 13:10 장중(20분지연) close , SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 85,100 전일대비 1,100 등락률 -1.28% 거래량 1,730,165 전일가 86,200 2020.06.19 13:10 장중(20분지연) close , 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 246,000 전일대비 1,500 등락률 -0.61% 거래량 481,145 전일가 247,500 2020.06.19 13:10 장중(20분지연) close ), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 801,000 전일대비 9,000 등락률 -1.11% 거래량 277,683 전일가 810,000 2020.06.19 13:10 장중(20분지연) close , 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 99,800 전일대비 200 등락률 -0.20% 거래량 495,286 전일가 100,000 2020.06.19 13:10 장중(20분지연) close , 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 189,500 전일대비 1,500 등락률 +0.80% 거래량 128,423 전일가 188,000 2020.06.19 13:10 장중(20분지연) close , 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 289,500 전일대비 2,000 등락률 +0.70% 거래량 751,771 전일가 287,500 2020.06.19 13:10 장중(20분지연) close , LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 500,000 전일대비 9,000 등락률 +1.83% 거래량 384,907 전일가 491,000 2020.06.19 13:10 장중(20분지연) close , 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 187,000 전일대비 500 등락률 +0.27% 거래량 162,159 전일가 186,500 2020.06.19 13:10 장중(20분지연) close ), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 119,500 전일대비 2,000 등락률 -1.65% 거래량 509,513 전일가 121,500 2020.06.19 13:10 장중(20분지연) close 등의 순이었다. 수출 중심의 전통적 제조업 종목들이 대거 시가총액 상위주에 포진했다.

6개월 가까이 지난 이달 18일 기준 시총 순위는 삼성전자, SK하이닉스, 삼성바이오로직스, 네이버, 셀트리온, LG화학, 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 379,000 전일대비 2,000 등락률 +0.53% 거래량 310,582 전일가 377,000 2020.06.19 13:10 장중(20분지연) close , 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 263,000 전일대비 500 등락률 -0.19% 거래량 624,590 전일가 263,500 2020.06.19 13:10 장중(20분지연) close , 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 119,500 전일대비 2,000 등락률 -1.65% 거래량 509,513 전일가 121,500 2020.06.19 13:10 장중(20분지연) close , SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 298,500 전일대비 10,000 등락률 -3.24% 거래량 905,179 전일가 308,500 2020.06.19 13:10 장중(20분지연) close 등으로 바뀌었다. 시총 상위 순위가 반도체, 바이오, 언택트, 배터리(2차전지) 등 대부분 4차 산업혁명 관련 종목들로 채워졌다.

가장 두드러진 변화는 언택트 관련주들에서 나타났다. 네이버(4위)와 카카오(8위) 등 온라인 플랫폼기업들은 시총 5위의 현대차를 넘어서는 등 국내 증시의 판도를 뒤집었다. 지난해 말까지만 해도 시총 순위 23위에 불과하던 카카오는 지난달 13일 사상 처음 시총 10위권에 얼굴을 선보였고 이후 빠르게 몸집을 불렸다.

삼성전자(1위)와 SK하이닉스(2위) 등 기존 시총 주도주인 반도체업종은 스마트폰과 자율주행차 등에 들어가는 수요 증가로 시장의 관심이 꾸준히 이어지고 있다.

다만 투자자들은 자동차, 항공, 조선, 철강 등 중후장대 산업에 대해 점점 흥미를 잃어가는 모습이다. 국내 대표 철강기업으로 연초 시총 9위이던 포스코는 현재 16위까지 밀려났다. 연초만 해도 각각 5ㆍ6위를 기록한 현대차와 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 189,500 전일대비 1,500 등락률 +0.80% 거래량 128,423 전일가 188,000 2020.06.19 13:10 장중(20분지연) close 는 11위, 14위로 떨어졌다. 현대차는 2015년만 해도 삼성전자와 시총 1, 2위를 다투던 종목이다.

삼성바이오로직스(3위), 셀트리온(5위) 등 제약ㆍ바이오업체들도 연초 대비 시총 순위가 모두 올랐다. 이들 종목은 코로나19 백신 개발에 대한 기대감 등이 반영된 것으로 풀이된다. LG화학, 삼성SDI 등 2차전지주들도 글로벌 자동차시장이 테슬라를 필두로 한 전기차 중심으로 재편되면서 수요 확대 전망에 주가가 상승세를 탔다.

코스닥시장에서는 여전히 제약ㆍ바이오주가 선전하고 있다. 피하주사형 변환 기술을 보유한 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 269,700 전일대비 9,700 등락률 +3.73% 거래량 279,577 전일가 260,000 2020.06.19 13:10 장중(20분지연) close 의 경우 시총 순위가 지난해 말 30위권 밖이었지만 최근 4위로 올라섰다. 5위 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 106,400 전일대비 500 등락률 -0.47% 거래량 516,766 전일가 106,900 2020.06.19 13:10 장중(20분지연) close 의 경우 지난해 말 순위가 43위였지만 코로나19 진단키트로 주목을 받으면서 시총이 급격히 불어났다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 106,300 전일대비 900 등락률 +0.85% 거래량 1,377,444 전일가 105,400 2020.06.19 13:10 장중(20분지연) close 는 연초 7조5700억원 수준이던 시가총액이 전날 기준 15조9600억원으로 약 8조3900억원이나 늘었다. 종합제약사 도약을 선언한 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 137,800 전일대비 1,400 등락률 +1.03% 거래량 928,582 전일가 136,400 2020.06.19 13:10 장중(20분지연) close 은 기존 20위에서 2위로 18계단이나 상승했다.

반면 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 112,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 33,628 전일가 112,000 2020.06.19 13:10 장중(20분지연) close 은 3위에서 8위로, 9위이던 파라다이스 파라다이스 034230 | 코스닥 증권정보 현재가 13,350 전일대비 100 등락률 +0.75% 거래량 374,135 전일가 13,250 2020.06.19 13:10 장중(20분지연) close 는 24위까지 급하락했다. CJ ENM은 코로나19 여파로 TV 광고 매출, 영화 극장 매출 등이 감소했으며 파라다이스는 최근까지 하늘길이 뚝 끊기며 외국인 카지노 매출에 타격을 입었다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr