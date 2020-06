[아시아경제 오현길 기자] 롯데손해보험 롯데손해보험 000400 | 코스피 증권정보 현재가 1,690 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 242,141 전일가 1,690 2020.06.18 13:35 장중(20분지연) close 은 임직원 대상으로 양복이나 비즈니스 캐주얼, 청바지, 운동화 등 근무복장을 자율적으로 착용하는 '에브리데이 핏데이'를 18일부터 시행한다고 밝혔다.

일할 때 가장 편한 복장을 시간과 장소, 상황(TPO)에 따라 자율적으로 착용하면 된다. 이 제도는 한 직원의 제안을 경영진에서 반영하면서 시행하게 됐다.

롯데손보 관계자는 "통상적인 캐주얼 데이에서 한 단계 더 나아간 복장 제도를 도입하게 됐다"며 "일하는 방식 선진화와 함께 근무복장 변화로 기업문화 개선 및 조직에 활력소가 되기를 기대한다"고 말했다.

