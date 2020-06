[아시아경제 김지희 기자] 신화인터텍 신화인터텍 056700 | 코스닥 증권정보 현재가 2,895 전일대비 210 등락률 -6.76% 거래량 3,093,690 전일가 3,105 2020.06.15 15:30 장마감 close 은 한국거래소가 지난 12일 요구한 주가 급등 관련 조회 공시에 "최근의 현저한 시황 변동과 관련해 별도로 공시할 중요할 정보가 없다"고 15일 답변했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr