코스피 4.8%·코스닥 7%대 하락 …"코로나 재확산·北무력도발 우려↑"

기관·외국인 코스피서 1조2000억원어치 순매도

삼성전자 5%, 셀트리온 3형제 7% 넘게 급락

[아시아경제 이민지 기자] 코스피와 코스닥지수가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 우려와 북한의 무력도발 가능성이 커지면서 하락 마감했다.

15일 코스피는 전 장보다 4.76%(101.48포인트) 내린 2030.82로 장을 끝마쳤다. 이날 유가증권시장에서는 외국인과 기관이 각각 4742억원, 7645억원어치 주식을 팔았고 개인 홀로 1조2423억원어치 주식을 샀다.

이날 코스피는 미국 코로나19 확진자 증가로 인한 경기 불확실성 확대와 북한의 군사적 행동이 구체화 될 수 있다는 우려감이 뒤섞이면서 급락했다. 서상영 키움증권 연구원은 “미국발 코로나 확진자 증가에 대한 우려가 부각되며 내림세를 보이고 있다”며 “지난 금요일 연준이 제출한 통화정책 보고서에서 경기 불확실성이 높다는 내용이 언급되자 미국 시간 외 선물을 비롯해 아시아 시장 전반에 걸쳐 매물이 출회됐다”고 설명했다.

아울러 이날 6.15 공동선언 20주년 더불어민주당 기념행사에 참석한 문정인 대통령 통일외교안보 특보가 북한의 위협에 대해 “북한이 군사적 행동에 나설 수 있기 때문에 강력한 방위 태세를 갖춰야 한다”고 진단하자 시장은 또 한 번 출렁거렸다.

시가총액 상위종목 중에선 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 304,000 전일대비 25,000 등락률 +8.96% 거래량 4,291,078 전일가 279,000 2020.06.15 15:30 장마감 close (8.96%)와 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 112,000 전일대비 3,500 등락률 +3.23% 거래량 3,532,772 전일가 108,500 2020.06.15 15:30 장마감 close (3.23%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 808,000 전일대비 3,000 등락률 +0.37% 거래량 842,000 전일가 805,000 2020.06.15 15:30 장마감 close (0.37%)를 제외하곤 모두 급락했다. 대장주인 삼성전자는 전 장보다 5%가량 내린 4만9900원으로 주저앉았고 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 304,000 전일대비 25,000 등락률 +8.96% 거래량 4,291,078 전일가 279,000 2020.06.15 15:30 장마감 close 하이닉스(-3.76%), 네이버(-4.34%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 274,000 전일대비 23,500 등락률 -7.90% 거래량 3,092,985 전일가 297,500 2020.06.15 15:30 장마감 close (-7.90%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 428,000 전일대비 34,000 등락률 -7.36% 거래량 842,545 전일가 462,000 2020.06.15 15:30 장마감 close (-7.36%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 348,500 전일대비 31,000 등락률 -8.17% 거래량 1,170,788 전일가 379,500 2020.06.15 15:30 장마감 close (-8.71%)도 하락했다.

코스닥지수는 이날 전 장보다 7.09%(52.91포인트) 폭락한 693.15로 장을 끝마쳤다. 이날 시장에선 개인이 2722억원어치 샀고 외국인과 기관은 각각 1324억원, 1383억원어치 팔았다.

시가총액 상위종목 중에선 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 113,100 전일대비 1,600 등락률 +1.43% 거래량 3,837,074 전일가 111,500 2020.06.15 15:30 장마감 close 을 제외하곤 모두 내림세를 보였다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 99,200 전일대비 7,900 등락률 -7.38% 거래량 4,612,802 전일가 107,100 2020.06.15 15:30 장마감 close (-7.38%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 124,300 전일대비 10,700 등락률 -7.93% 거래량 1,389,375 전일가 135,000 2020.06.15 15:30 장마감 close (-7.93%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 101,700 전일대비 5,600 등락률 -5.22% 거래량 965,407 전일가 107,300 2020.06.15 15:30 장마감 close (-5.22%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 217,000 전일대비 19,500 등락률 -8.25% 거래량 314,167 전일가 236,500 2020.06.15 15:30 장마감 close (-8.25%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 206,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 206,000 2020.06.15 15:30 장마감 close (-4.22%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 112,200 전일대비 12,000 등락률 -9.66% 거래량 1,077,820 전일가 124,200 2020.06.15 15:30 장마감 close (-9.66%)도 하락했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr