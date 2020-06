강남구 보건소, 지자체 최초 ‘인공지능기반 질병예측 서비스’

4대 만성질환 및 6대 암 발병확률 예측 등 포스트코로나 대비 비대면 의료환경 기반 마련

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 전국 지자체 최초로 개인의 생활습관과 건강검진결과를 분석한 뒤 맞춤형 건강정보를 제공하는 인공지능기반 질병예측 서비스를 올 하반기까지 선보인다.

이번 서비스는 애플리케이션 ‘더강남’과 국민건강보험공단의 보건의료 빅데이터를 연동한 것으로 고혈압·당뇨·치매·뇌졸중 등 4대 만성질환 및 위암·간암·대장암·유방암·자궁경부암·폐암 등 6대 암의 발병확률을 예측, 건강나이와 기대수명에 따른 맞춤형 생활수칙과 개선방법을 제공한다.

강남구보건소 대사증후군 관리 사업에 참여하는 직장인 및 구민 2000명을 대상으로 우선 서비스, 추후 대상층을 확대할 예정이다.

이와 함께 구는 7월부터 만성질환 및 위험요인이 있는 취약계층을 대상으로 심박·걸음수, 칼로리 수치 등 수시로 건강상태를 확인할 수 있는 손목형 스마트밴드를 무상 제공한다.

자세한 사항은 강남구청 보건소 대사증후군관리센터로 문의할 수 있다.

양오승 보건소장은 “디지털 기반의 다양한 건강사업을 통해 포스트코로나 시대를 선제적으로 이끌고, 만성질환으로 인한 사회경제적 부담을 줄여 구민의 건강수명도 연장하는 데 기여하겠다”고 말했다.

