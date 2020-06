외국인, 한 주만에 다시 '팔자' 전환…코스피 팔고 코스닥 사고

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 한 주만에 다시 '팔자'세로 돌아섰다.

14일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 8일부터까지 12일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 1938억원을 순매도했다. 유가증권시장에서 4422억원을 팔았으나 코스닥시장에서는 2487억원을 사들였다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 셀트리온이었다. 외국인은 지난 주 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 297,500 전일대비 9,500 등락률 +3.30% 거래량 3,865,779 전일가 288,000 2020.06.12 15:30 장마감 close 을 1137억원 순매수했다. 뒤이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 85,200 전일대비 3,300 등락률 -3.73% 거래량 4,742,329 전일가 88,500 2020.06.12 15:30 장마감 close 를 736억원 사들였다. 이밖에 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 379,500 전일대비 8,000 등락률 -2.06% 거래량 1,010,020 전일가 387,500 2020.06.12 15:30 장마감 close (668억원), 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 131,500 전일대비 500 등락률 -0.38% 거래량 1,007,321 전일가 132,000 2020.06.12 15:30 장마감 close (623억원), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 107,100 전일대비 2,100 등락률 +2.00% 거래량 4,982,975 전일가 105,000 2020.06.12 15:30 장마감 close (623억원), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 805,000 전일대비 58,000 등락률 +7.76% 거래량 789,465 전일가 747,000 2020.06.12 15:30 장마감 close (557억원), LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 173,000 전일대비 6,000 등락률 +3.59% 거래량 335,866 전일가 167,000 2020.06.12 15:30 장마감 close (395억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 103,500 전일대비 5,000 등락률 -4.61% 거래량 1,977,558 전일가 108,500 2020.06.12 15:30 장마감 close (384억원), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 108,500 전일대비 1,000 등락률 -0.91% 거래량 708,907 전일가 109,500 2020.06.12 15:30 장마감 close (280억원), 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 168,000 전일대비 4,000 등락률 -2.33% 거래량 217,273 전일가 172,000 2020.06.12 15:30 장마감 close (239억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 52,300 전일대비 2,000 등락률 -3.68% 거래량 26,976,019 전일가 54,300 2020.06.12 15:30 장마감 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 1793억원 순매도했다. 이어 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 279,000 전일대비 22,000 등락률 +8.56% 거래량 1,298,434 전일가 257,000 2020.06.12 15:30 장마감 close 를 803억원 팔았다. 이밖에 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 208,500 전일대비 6,500 등락률 -3.02% 거래량 461,453 전일가 215,000 2020.06.12 15:30 장마감 close (514억원), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 242,000 전일대비 1,500 등락률 +0.62% 거래량 1,318,334 전일가 240,500 2020.06.12 15:30 장마감 close (496억원), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,325,000 전일대비 35,000 등락률 -2.57% 거래량 37,370 전일가 1,360,000 2020.06.12 15:30 장마감 close (461억원), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 266,000 전일대비 1,000 등락률 +0.38% 거래량 1,688,975 전일가 265,000 2020.06.12 15:30 장마감 close (427억원), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 31,150 전일대비 1,350 등락률 -4.15% 거래량 2,612,741 전일가 32,500 2020.06.12 15:30 장마감 close (384억원), 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 27,800 전일대비 1,200 등락률 -4.14% 거래량 2,502,641 전일가 29,000 2020.06.12 15:30 장마감 close (375억원), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 46,050 전일대비 1,500 등락률 -3.15% 거래량 3,109,103 전일가 47,550 2020.06.12 15:30 장마감 close (368억원), 맥쿼리인프라 맥쿼리인프라 088980 | 코스피 증권정보 현재가 11,500 전일대비 50 등락률 -0.43% 거래량 1,270,768 전일가 11,550 2020.06.12 15:30 장마감 close (355억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 2차 확산 우려가 커지면서 투자심리가 약화돼 외국인들의 귀환에도 좀 더 시간이 걸릴 것으로 예상된다. 노동길 NH투자증권 연구원은 "미국 성장률 관련 의구심과 감염병 2차 확산 우려는 코스피 투자심리를 약화시켰다"면서 "외국인의 코스피 순매도 강도는 약해졌으나 아직 신흥국 패시브 펀드 자금 유입 조짐이 뚜렷하지 않다는 점은 2200선 안착 가능성을 낮추는 요인"이라고 분석했다. 노 연구원은 "신흥국 패시브 펀드 자금 유입을 위해서 신흥국 통화가치 안정과 미국 성장률 회복 의구심 해소가 필요하다"고 덧붙였다.

