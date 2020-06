美증시 5% 급락에도 선방한 코스피…2% 내린 2132에 마감

4% 하락한 2088로 출발했지만 이내 반등…낙폭 1%대로 좁히기도

개인 매수세 우위…삼성바이오로직스 9%오르며 신고가 경신하기도

[아시아경제 이민우 기자] 밤새 미국 증시가 5% 이상 폭락했음에도 국내 증시가 2%가량만이 떨어지며 2100선을 지킨 채 마감했다. 장 초반 4%로 하락 출발했지만 개인의 매수세에 힘입어 낙폭을 좁혔다.

12일 코스피 지수는 전날보다 2.04%(44.48포인트) 떨어진 2132.30에 마감했다. 전날 미국 주요 지수들이 경제 재개에도 불구하고 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 2차 확산 우려의 영향으로 5% 이상 떨어진 것에 비하면 선방했다는 평이다. 개장 당시 전날보다 4.07%(11.55포인트) 떨어진 2088.24로 출발한 뒤 초반 2084.63까지 내려갔지만 이내 반등하기 시작했다. 장 마감 시기에 가까운 오후 3시15분께에는 2137.12까지 오르며 전날 대비 낙폭을 1.82%까지 줄였었다.

유가증권시장에서는 개인의 매수세가 장 하락을 떠받치는 형국이 나타났다. 개인은 5541억원을 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 2655억원, 2830억원을 순매도했다.

업종별로는 의약품과 음식료품을 제외한 전 종목이 떨어졌다. 이 두 업종은 각각 3.89%, 1.02% 올랐다. 반면 운수창고(-4.51%), 보험(4.10%), 기계(4.01%), 철강·금속(3.97%) 등 대부분이 내렸다.

시가총액 상위 10위 종목들의 희비는 엇갈렸다. 바이오·언택트(비대면) 등과 연관된 종목은 오른 반면 나머지 종목은 모두 하락했다. 시총 3위 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 805,000 전일대비 58,000 등락률 +7.76% 거래량 785,562 전일가 747,000 2020.06.12 15:30 장마감 close 의 상승폭이 7.7%로 가장 컸다. 장중 한 때 9.37% 오른 81만7000원까지 오르며 신고가를 경신했다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 297,500 전일대비 9,500 등락률 +3.30% 거래량 3,846,415 전일가 288,000 2020.06.12 15:30 장마감 close (3.3%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 242,000 전일대비 1,500 등락률 +0.62% 거래량 1,312,646 전일가 240,500 2020.06.12 15:30 장마감 close (0.6%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 266,000 전일대비 1,000 등락률 +0.38% 거래량 1,677,624 전일가 265,000 2020.06.12 15:30 장마감 close (0.3%) 등도 모두 상승했다. 반면 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 103,500 전일대비 5,000 등락률 -4.61% 거래량 1,952,800 전일가 108,500 2020.06.12 15:30 장마감 close (-4.6%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 52,300 전일대비 2,000 등락률 -3.68% 거래량 26,385,895 전일가 54,300 2020.06.12 15:30 장마감 close (-3.6%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 85,200 전일대비 3,300 등락률 -3.73% 거래량 4,561,226 전일가 88,500 2020.06.12 15:30 장마감 close (-3.7%), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,325,000 전일대비 35,000 등락률 -2.57% 거래량 37,194 전일가 1,360,000 2020.06.12 15:30 장마감 close (-2.5%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 379,500 전일대비 8,000 등락률 -2.06% 거래량 1,006,552 전일가 387,500 2020.06.12 15:30 장마감 close (-2.0%) 등은 하락했다.

코스닥 지수는 전날보다 1.45%(11.00포인트) 떨어진 746.06에 장을 마쳤다. 역시 개장 당시에는 전날보다 4.51% 떨어진 722.91로 출발했지만 이내 반등하며 하락폭을 좁혔다.

코스닥시장에서는 외국인의 매수세가 강했다. 1308억원을 순매수한 반면 개인과 기관은 각각 431억원, 174억원을 순매도했다.

업종별로는 대부분 하락세를 보였다. 방송서비스와 통신방송서비스가 각각 3.59%, 3.58% 떨어지며 가장 큰 하락폭을 보였다. 이어 통신서비스(-3.54%), 운송(-3.41%), 오락·문화(-3.33%) 등의 순이었다. 반면 종이·목재(0.39%), 유통(0.13%), 소프트웨어(0.10%) 등은 상승했다.

코스닥 시총 상위 종목 중에서도 제약·바이오 관련주의 상승이 두드러졌다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 236,500 전일대비 7,500 등락률 +3.28% 거래량 543,098 전일가 229,000 2020.06.12 15:30 장마감 close (3.2%)과 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 107,100 전일대비 2,100 등락률 +2.00% 거래량 4,890,020 전일가 105,000 2020.06.12 15:30 장마감 close (2.0%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 135,000 전일대비 1,300 등락률 +0.97% 거래량 1,981,378 전일가 133,700 2020.06.12 15:30 장마감 close (0.9%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 124,200 전일대비 200 등락률 +0.16% 거래량 970,197 전일가 124,000 2020.06.12 15:30 장마감 close (0.1%) 등이 올랐다. 반면 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 114,000 전일대비 4,600 등락률 -3.88% 거래량 161,395 전일가 118,600 2020.06.12 15:30 장마감 close (-3.8%), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 60,200 전일대비 1,300 등락률 -2.11% 거래량 1,123,887 전일가 61,500 2020.06.12 15:30 장마감 close (-2.1%), 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 82,000 전일대비 1,600 등락률 -1.91% 거래량 395,163 전일가 83,600 2020.06.12 15:30 장마감 close (-1.9%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 107,300 전일대비 1,200 등락률 -1.11% 거래량 1,067,017 전일가 108,500 2020.06.12 15:30 장마감 close (-1.1%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 208,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 208,200 2020.06.12 15:30 장마감 close (-1.0%) 등은 떨어졌다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr