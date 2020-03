"코로나19 감염 뒤 평균 5일만에 증상…14일 격리 합리적"

10일(현지시간) 미국 내과학회 학술지 '내과학 회보(Annals of Internal Medicine)'에 따르면 존스홉킨스 블룸버그 공공보건대학의 저스틴 레슬러 등 연구진은 코로나19 확진자들이 증세를 보이기 시작한 기간의 중간값이 5.1일로 분석됐다는 연구 결과를 발표했다.

