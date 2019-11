[IPO큰장선다]이달에만 1兆…살아나는 공모시장

방산과 IT서비스 사업을 하는 한화시스템의 공모 규모는 4026억원에 이른다. 공모가 1만2250원은 내년 예상 순이익 기준 주가수익비율(PER) 11.7배 수준이다. 국내 증시에 상장한 방산업체와 ICT 업체 주가가 평균 PER 14.5~17.2배 수준인 것을 고려했을 때 저평가 매력이 주목받을 수 있다.

