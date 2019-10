혼수는 글라스락으로…삼광글라스, 글라스락 세트 할인 판매

웨딩페어 기획전에서는 다양한 용량과 디자인으로 구성돼 혼수용품으로 인기가 높은 글라스락 홈세트를 비롯해 다양한 제품들을 특별 할인가에 판매한다. ▲글라스락 20종 Cook&Basic 홈세트 ▲글라스락 24종 냉장고 정리 마스터 홈세트 ▲글라스락 18종 오븐 to 테이블 프리미엄 홈세트는 9만원 대에 구입할 수 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.