프랑스 최고 권위 SF·판타지 문학상

한국적 세계관 결합한 독창성 주목

국내 이어 유럽 시장서도 흥행과 관심

오는 5월 18일 최종 수상 발표

한국 판타지 문학을 대표하는 작품인 이영도의 장편소설 눈물을 마시는 새가 프랑스 대표 장르문학상인 그랑 프리 드 리마지네르 외국 소설 부문 최종 후보에 올랐다. 지난달 31일 출판사 황금가지는 이 같은 소식을 전하며, 현지 출판사 측이 최종 후보 선정만으로도 프랑스와 유럽권에서 작품성을 인정받은 것이라는 평가를 했다고 밝혔다.

이영도의 눈물을 마시는 새 프랑스판. 황금가지 AD 원본보기 아이콘

그랑 프리 드 리마지네르는 언론인과 작가, 평론가 등으로 구성된 심사위원단이 선정하는 프랑스 최고 권위의 SF·판타지 문학상으로, 유럽 장르문학계에서 높은 영향력을 지닌 상이다. '눈물을 마시는 새'는 2003년 출간된 4권짜리 장편 판타지 소설로, 도깨비와 씨름, 윷놀이 등 한국적 요소를 독창적으로 결합한 세계관으로 큰 호평을 받아왔다. 특히 동양적 상상력과 철학적 서사를 결합한 작품으로 평가받으며 국내에서 100만 부 이상의 판매고를 기록, 한국 판타지 문학의 대표작으로 자리 잡았다.

이 작품은 이미 독일, 이탈리아, 스페인, 체코, 우크라이나 등 30여 개국에 번역 출간되며 글로벌 독자층을 확보해왔다. 프랑스어판 1권 역시 출간 4개월 만에 2만 부 이상 판매되며 현지 시장에서 의미 있는 성과를 거두고 있다. 또한 소설가 정보라의 '저주토끼' 번역자로 알려진 안톤 허가 영어 번역을 맡아, 오는 6월 미국과 영국에서도 첫 권이 출간될 예정이다. 이를 통해 '눈물을 마시는 새'는 영어권 시장까지 본격 진출하며 K-판타지의 확장 가능성을 다시 한번 입증할 것으로 기대된다.

AD

이번 후보 선정은 한국 장르문학이 유럽 중심의 세계 문학 시장에서도 경쟁력을 갖추고 있음을 보여주는 사례로 평가된다. 특히 전통적인 한국 문화 요소를 현대적 판타지 서사로 재해석한 작품이 해외 독자들에게도 공감을 얻고 있다는 점에서 의미가 크다. 출판계에서는 이번 성과가 향후 한국 판타지 문학의 해외 진출을 더욱 가속하는 계기가 될 것으로 보고 있다. K-콘텐츠의 글로벌 확산 흐름 속에서 문학 분야 역시 새로운 가능성을 열어가고 있다는 분석이다. 최종 수상자는 오는 5월 18일 프랑스 문학 행사인 라 코메디 뒤 리브르에서 발표될 예정이다.

방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>