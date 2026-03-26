NH투자증권 "종합투자계좌(IMA) 1호상품 출시"

오는 31일부터 4월6일가지 모집

모집한도 총 4000억원

"기업금융 자산 중심 운용"

NH투자증권은 기업금융 자산에 투자하는 종합투자계좌(IMA) 1호 상품을 출시한다고 26일 밝혔다.

이번에 출시되는 'N2 IMA1 중기형 1호' 상품은 2.5년 만기의 회차 발행형 상품이다. 오는 31일부터 4월 6일까지 영업점 업무시간 중 모집한다. 총 모집 한도는 4000억원이며, 한도 소진 시 조기 마감될 수 있다.

IMA는 고객 예탁금을 모아 기업금융 관련 자산에 투자한 뒤 그 운용 성과를 투자자에게 돌려주는 상품이다. 개인 투자자로선 전통적인 예금이나 채권형 상품과는 다른 방식으로 기업금융 수익 기회에 접근할 수 있다는 점이 특징이다. 기업 측면에서는 중장기 자금 공급 통로를 넓히는 역할도 기대된다.

이번 상품은 인수금융과 기업대출 등 기업의 자금조달과 맞닿아 있는 자산을 중심으로 운용된다. 여러 기업금융 자산에 분산 투자해 특정 자산에 대한 쏠림을 낮추고, 안정적인 운용을 통해 추가 수익을 쌓아가는 구조다.

수익은 실제 운용 성과에 따라 결정된다. 기준수익률은 연 4%로 제시됐다. 이를 웃도는 성과를 낼 경우 성과보수가 적용된다. 만기까지 보유하면 NH투자증권이 원금 지급을 약정하는 구조를 갖췄다. 다만 폐쇄형 상품인 만큼 중도 환매는 제한된다. 이는 인수금융과 기업대출 등 상대적으로 만기가 긴 자산에 투자하는 특성을 반영한 설계다.

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윤병운 NH투자증권 대표이사는 "IMA는 기업과 투자자를 연결하는 새로운 투자 방식"이라며 "고객에게는 안정적인 투자 수단을 제공하고, 기업에는 중장기 자금을 공급하는 역할을 하게 될 것"이라고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



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