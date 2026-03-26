"소비자보호 강화"…우리카드, ‘금융소비자보호위원회’ 신설

우리카드가 금융소비자보호 체계를 더욱 고도화하기 위해 이사회 내 전담 소위원회인 '금융소비자보호위원회'를 신설하며 소비자보호 중심 경영을 본격 강화한다고 26일 밝혔다.

이는 금융당국의 '금융소비자보호 거버넌스 모범관행' 이행 요구에 적극 부응하고 소비자보호를 기업 경영의 핵심축으로 내재화하기 위한 전략적 결정이다. 신설된 금융소비자보호위원회는 소비자보호 관련 최고 수준 의사결정기구로 이사회 내 독립적인 소위원회 형태로 운영되며 소비자보호 관련 주요 정책과 전략을 심의·의결한다. 특히 기존 내부통제 중심 관리체계를 넘어 이사회 차원의 직접적인 관리·감독 구조를 구축했다는 점에서 의미가 크다.

위원회는 3인의 사외이사로 구성했고 전 한국금융소비자보호재단 이사장 출신 전문가를 의장으로 선임했다. 소비자보호 정책 수립 및 의사결정 과정에서 외부 시각을 적극 반영하는 구조를 갖췄다.

금융소비자보호위원회의 핵심 역할은 ▲금융소비자보호 및 소비자위험 예방을 위한 정책·전략 수립 ▲소비자보호 관련 경영전략 심의 ▲내부통제위원회 등 관련 기구의 보고사항 점검 등이다. 단순 사후적 민원대응을 넘어 사전예방 중심의 소비자보호 관리체계를 구축할 것으로 기대된다.

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우리카드 관계자는 "금융소비자보호는 단순한 규제대응을 넘어 기업의 지속가능성과 직결되는 핵심가치"라며 "이사회 중심의 거버넌스를 통해 소비자 신뢰를 제고하고 조직 내 소비자보호 문화를 더욱 공고히 할 것"이라고 밝혔다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



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