[특징주]코오롱티슈진, 신약 기대감에 52주 신고가

코오롱티슈진 코오롱티슈진 close 증권정보 950160 KOSDAQ 현재가 121,200 전일대비 18,900 등락률 +18.48% 거래량 2,618,224 전일가 102,300 2026.03.26 14:25 기준 관련기사 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 전 종목 시세 보기 의 주가가 신약 임상 3상 기대감으로 장중 26% 급등하며 52주 신고가를 경신했다.

26일 오후 1시58분 기준 코오롱티슈진은 전일 대비 1만9700(19.2%) 오른 12만2000원에 거래되고 있다. 주가는 장중 13만700원까지 치솟으며 52주 신고가를 기록했다.

코오롱티슈진의 무릎 골관절염 신약 임상 3상 결과를 앞두고 이에 대한 기대감이 투자심리에 반영됐기 때문으로 보인다.

위해주 한국투자증권 연구원은 TG-C 15302(무릎 골관전염 신약) 임상 3상은 4월 초 마지막 투여 환자의 데이터 취합만 남긴 상태"라며 "곧 결과 분석과 함께 탑 라인 발표 카운트다운이 시작된다"고 했다.

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위 연구원은 "기대감이 주가에 반영되지 않은 지금이 좋은 가격으로 코오롱티슈진을 매수할 마지막 기회"라고 전했다. 한국투자증권은 코오롱티슈진의 목표주가를 17만원, 매수의견 '투자'를 유지했다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



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