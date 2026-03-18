서울 붉게 물들인 BTS의 귀환…하이브 "정치적 해석말길"

하이브가 방탄소년단(BTS)의 앨범 키 컬러를 두고 제기된 정치적 색채 표현 논란을 일축했다.

하이브(빅히트뮤직)는 18일 오후 입장문을 내고 "광화문 광장 공연의 붉은색은 '아리랑' 앨범의 키(핵심) 컬러를 적용한 것"이라며 "서울시도 하이브 요청에 따라 (시내 명소 조명에) 붉은색을 활용하고 있다"고 설명했다.

서울시는 방탄소년단의 컴백을 기념해 세빛섬, 남산서울타워, 세빛섬 등 서울 시내 명소 곳곳을 붉은색 점등으로 조명하고 있다. 정규 5집 '아리랑' 콘셉트에 따른 것이다.

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그러나 오는 6월 전국동시지방선거가 다가오고 있다는 점을 들어 일각에선 정치적 성향을 드러낸 것이 아니냐는 해석이 제기됐다. 방탄소년단의 팀 상징색은 보라색이며, 야당인 국민의힘은 붉은색이다.

하이브는 실제 '아리랑' 앨범 로고 등이 붉은색인 점을 짚으며 "대중문화행사를 과도하게 정치적 관점으로 해석하지 말아 주실 것을 당부드린다"고 말했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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