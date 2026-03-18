안전한 EV공용차량 사용 환경 조성

경기 안성시가 공용 전기차 충전시설 화재에 대한 초기 대응능력 강화를 위해 지난 16일 공용차량 주차장에서 화재진압 대응 훈련을 실시했다고 18일 밝혔다.

안성시가 공용 전기차 충전시설 화재에 대한 초기 대응능력 강화를 위해 지난 16일 공용차량 주차장에서 화재진압 대응 훈련을 실시하고 있다. 안성시 제공 AD 원본보기 아이콘

소방청에 따르면 2020년 11건에 불과했던 전기차 화재는 2024년 73건으로 약 7배 증가하는 등 급격한 증가세를 보이고 있다. 또한 2020년부터 2025년 상반기까지 총 255건의 전기차 화재가 발생해 사망 3명, 부상 16명의 인명피해와 약 98억3925만원의 재산피해가 발생한 것으로 집계됐다.

이번 훈련은 안성시청 공용차량 주차장에서 진행됐으며, 2024년 도입된 초기 화재진압 장비를 활용한 실습 중심으로 실시됐다. 주요 내용은 ▲전기차 화재 발생 원인 교육 ▲질식소화포 및 하부 물살포기 사용법 교육 ▲실제 화재 발생 시 초기 대응 요령 숙달 등이다.

특히 전기차 화재 특성상 초기 대응이 중요한 만큼, 현장 대응력을 높이기 위한 반복 실습에 중점을 두고 훈련이 진행됐다.

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회계과 관계자는 "이번 훈련을 통해 공용 전기차 및 충전시설 화재에 대한 대응능력을 한층 강화할 수 있었다"며 "앞으로도 직원들이 안전하게 공용차량을 이용할 수 있는 환경 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

안성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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