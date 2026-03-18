경기 시흥시(시장 임병택)는 중동 지역 정세 불안 장기화에 따른 국제유가 상승과 글로벌 공급망 불안에 대응하기 위해 '중동 상황 관련 비상 대응 전담팀(TF)'을 가동하고 민생 안정에 나서고 있다.

시흥시가 18일 다슬방에서 중동 상황 관련 비상 대응 TF회의를 열고 있다. 시흥시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 중동 상황이 안정될 때까지 임병택 시흥시장을 단장으로, 박승삼 부시장을 부단장으로 하는 비상 대응 전담팀을 3개 반(경제지원반ㆍ에너지관리반·세제지원반)으로 구성해 분야별 대응에 나선다. 특히 민생 물가 안정과 기업경영 부담 완화 등을 위해 행정 역량을 집중한다.

먼저, 경제지원반은 전통시장과 골목상권을 중심으로 물가 동향을 상시 모니터링하고, 가격표시제 점검과 불공정거래행위에 대한 지도ㆍ점검을 강화한다. 아울러, 농축수산물 가격 동향 조사를 병행하고, 기업 애로사항 상담과 수출 물류 지원 등 맞춤형 대응을 통해 중소기업 경영 안정 지원에 나설 방침이다.

특히 에너지관리반은 이재명 대통령의 '범사회적 에너지 절약 노력' 기조에 맞춰 공공기관부터 에너지 절약 실천 및 현장점검을 실시할 예정이며, 차량 부제 실시 등 중앙정부의 다각도 에너지 수요 절감 대책에 긴밀히 대응할 계획이다.

취약계층의 에너지바우처 사용을 독려하는 등 에너지 복지 강화에도 힘쓴다. 세제지원반은 중동 정세로 피해가 예상되는 기업을 대상으로 지방세 신고ㆍ납부 기한 연장 등을 적극 검토해 기업 부담을 완화하고, 지역경제에 활력을 불어넣을 계획이다.

임병택 시흥시장은 "국제 정세 불안이 길어지면서 지역 물가와 기업경영에 미치는 영향이 커지고 있다"라며 "시는 비상 대응 전담팀을 중심으로 중앙정부 정책과 긴밀히 협력해 시민 생활 안정을 지키고, 기업 피해를 줄이기 위해 신속하게 대응하겠다"고 말했다.

이어 "관내 석유판매업소의 가격 동향을 매일 점검하고 있는 만큼 불법행위 단속에도 더 힘쓰겠다"라며 "대내외적으로 어려운 상황이 지속되고 있으므로 공직자 모두가 책임감을 느끼고 맡은 업무에 충실해야 한다"고 당부했다.

AD

시흥시는 앞으로도 물가와 수출, 에너지 상황을 지속적으로 점검하고, 변화에 따라 추가 대책을 단계적으로 마련할 방침이다.

시흥=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>