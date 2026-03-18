최저보험료 이하 저소득 세대에

건강·노인장기요양보험료 전액 지원

자동 지원 시스템 운영으로 시민 편의 향상



경기 화성특례시(시장 정명근)가 경제적 어려움을 겪는 저소득 취약계층의 부담을 덜고 안정적인 의료 혜택을 보장하기 위해 저소득주민 건강보험료 지원 사업을 추진한다.

저소득주민 건강보험료 지원 홍보 안내문. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 건강보험료 납부에 어려움을 겪는 법정 저소득 주민을 대상으로 하며, 화성시 자체 예산 총 6억300만원을 투입해 올해 12월까지 연중 시행된다.

지원 대상은 화성특례시에 거주하는 지역가입자(자영업자·프리랜서 등 직장 가입자 제외 대상) 중 월 건강보험료가 최저보험료 이하인 생계·주거·교육 급여 수급자와 차상위계층, 한부모가족 등이다. 선정된 가구에는 월별 국민건강보험료와 노인장기요양보험료 전액이 지원된다. 다만 지원을 거부하거나 경기도의 노인 건강보험료 지원 사업 등 다른 사업을 통해 이미 지원을 받고 있는 세대는 제외된다.

특히 이번 사업은 시민들의 편의를 위해 별도 신청 절차를 없앴다. 시와 국민 건강보험공단이 자체적으로 명단을 대조해 지원 대상을 확정하기 때문에 대상 가구는 누락 걱정 없이 지원을 받을 수 있다.

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신순정 복지정책과장은 "경제적 고충으로 보험료가 체납돼 의료 서비스 이용에 제한을 받는 가구가 없도록 촘촘하게 살피겠다"며 "앞으로도 저소득 주민들의 건강한 삶을 지키기 위한 복지 정책을 지속적으로 발굴하겠다"고 밝혔다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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