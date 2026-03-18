반도건설, 소통 중심 안전 문화 캠페인 진행…전국 현장 해빙기 점검

반도건설이 안전 문화 캠페인 '굿모닝 인사 한마디, 굿데이 안전 일터'를 개최하고, 전국 현장을 대상으로 자체적인 해빙기 안전 점검을 실시했다고 18일 밝혔다.

반도건설은 자유롭게 상호 좋은 의견을 나누며 소통할 수 있는 분위기를 조성하기 위해 안전 문화 캠페인 '굿모닝 인사 한마디, 굿데이 안전 일터'를 진행했다. 이번 캠페인은 현장 관리감독자와 근로자 간의 자유로운 대화 분위기 조성을 위한 것이다.

반도건설은 안전 문화 캠페인을 통해 위험 요소 발생 시 자발적인 건의와 조기 대응 효과를 기대하고 있다. 캠페인이 진행되는 동안 각 현장은 위험 요소 제보 건수와 사고 발생률 등을 분석하여 근무 효율 제고 방안 마련에 활용할 예정이다.

반도건설은 전 현장에 걸쳐 해빙기 안전 점검도 진행했다. 해빙기에는 동절기 낮은 온도로 얼어붙었던 지반이 높아진 기온의 영향으로 서서히 녹아 지반 약화로 이어지기 쉽다.

점검 항목으로는 주변 지반과 매설물 등의 안전성을 검토하는 토공사부터 흙막이 지보공, 절·성토 비탈면 무너짐 예방, 화재 예방 등 8개 부문 65개 항목을 점검 실시했다.

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이정렬 반도건설 시공 부문 대표는 "현장 안전을 지키기 위해서는 사고 발생 후 수습이 아닌 예방이 최선"이라며 "현장에서 함께 근무하는 근로자 간의 소통 장벽을 허물어 위험 요소에 대한 조기 발견 및 대응할 수 있는 현장 안전 문화 정착을 위해 계속해서 노력할 계획이다"고 전했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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