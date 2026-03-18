구미시의회, 구미도시공사 사장 후보자 인사 청문회

공공성 강화와 재정 건전성 확보

시민 삶의 질 향상을 위한 정책 방향을 제시

경북 구미시의회는 지난 17일 제3차 인사청문특별위원회(위원장 김원섭)에서 구미도시공사 사장 후보자(이재웅)에 대한 인사청문회를 실시하여 '적합' 의견을 담은 인사청문 경과 보고서를 채택했다.

구미시의회 인사청문특별위원회는 후보자의 직무수행 능력과 경영 전문성, 공사 운영에 대한 비전과 정책 방향 등에 대해 심도 있는 질의와 답변을 진행했다.

인사청문 위원들은 후보자가 공공기관 운영에 대한 이해와 경험을 바탕으로 도시개발 및 공공서비스의 효율적인 추진 방안을 제시하고, 공사의 안정적인 운영과 시민 중심 경영에 대한 의지를 밝힌 점을 긍정적으로 평가했다.

특히 도시개발 사업의 공공성 강화와 재정 건전성 확보, 시민 삶의 질 향상을 위한 다양한 정책 방향을 제시한 점에 대해 공감대를 형성했다.

한편 위원들은 지역 균형발전을 위한 도시개발 추진, 시민 체감형 공공서비스 확대 방안 등에 대해 보완이 필요하다는 의견을 제시하며 향후 공사 운영 과정에서 적극적인 개선 노력을 주문했다.

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김원섭 위원장은 "구미 도시공사는 도시개발, 공공시설 운영 등 시민 생활과 밀접한 공공서비스를 담당하는 중요한 기관인 만큼 후보자의 전문성과 도덕성, 경영 능력 등을 면밀히 검증하고자 노력하였다"라며 "후보자가 연임하게 된다면 인사청문회에서 제기된 다양한 의견을 적극적으로 반영하여 시민에게 신뢰받는 공기업으로 발전할 수 있도록 최선을 다해주길 바란다"고 당부했다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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