미군이 호르무즈 해협 해안선을 따라 있는 이란의 미사일 기지들을 벙커버스터(지하 관통탄)로 폭격했다고 밝혔다.

17일(현지시간) 미 중부사령부는 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에서 "몇 시간 전 미군은 호르무즈 해협 인근 해안선을 따라 있는 이란의 강화된 미사일 기지들에 5000파운드(약 2.3t)급 지하 관통탄 여러 발을 성공적으로 투하했다"고 밝혔다.

미 중부사령부는 17일(현지시간) 호르무즈 해협 인근 이란의 미사일 기지들을 벙커버스터로 타격했다고 밝혔다. 미 중부사령부 X AD 원본보기 아이콘

중부사령부는 이 기지들에 배치된 이란의 대함 순항미사일이 호르무즈 해협을 지나가는 국제 선박들에 위협이 되고 있었다고 전했다.

'벙커버스터'로도 불리는 지하 관통탄은 토양이나 암석, 철근 콘크리트 등을 관통한 뒤 폭발해 지하에 있는 목표물을 파괴하도록 설계된 무기다. 미국은 지난해 6월 이란 내 주요 핵시설 3곳을 파괴한 '미드나잇 해머' 작전에서도 B-2 전략폭격기를 동원해 GBU-57 벙커버스터를 투하한 바 있다. 다만 GBU-57은 3만파운드급으로 이날 사용한 폭탄과 위력 차이가 크다.

미군이 호르무즈 인근 이란 전력 무력화에 나선 가운데 그간 동맹국들에 호르무즈 해협 유조선 호위 작전 동참을 압박해온 트럼프 대통령은 이날 동맹국들에 불만을 표출하며 도움이 필요 없다고 말했다.

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트럼프 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 "미국은 북대서양조약기구(NATO·나토) 동맹국들로부터 중동의 이란 테러 정권을 상대로 진행 중인 우리의 군사 작전에 관여하고 싶지 않다고 통보받았다"며 나토가 미국을 위해 아무런 일도 하지 않는다고 비판했다. 이어 "이제 우리는 나토 국가들의 지원을 더는 필요로 하지도, 원하지도 않는다"며 "일본, 호주, 한국 역시 마찬가지"라고 말했다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



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