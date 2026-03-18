"수상자 존중 부족" 비판 거세

과거에도 반복된 '컷오프 논란'

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)' 주제가 '골든(Golden)'의 공동 작곡가들이 제98회 아카데미 시상식에서 수상 소감을 끝내지 못한 채 퇴장한 것을 두고 논란이 일고 있다. 이 가운데, 시상식 중계를 맡은 월트 디즈니 텔레비전 측은 향후 개선 방안을 검토하겠다는 입장을 밝혔다.

이번 시상식에서는 '골든' 공연 일부가 축소된 점도 도마 위에 올랐다. 이에 대해 밀스 부사장은 "의도된 연출"이라고 설명했지만, 작품보다 방송 흐름을 우선한 결정이라는 비판이 나온다. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

16일(현지시간) 미국 연예 매체 버라이어티는 시상식 중계를 총괄한 롭 밀스 수석 부사장 인터뷰를 보도했다. 밀스 부사장은 "내년 시상식을 준비할 때 수상 소감 진행 방식을 가장 먼저 살펴보겠다"며 "해결책을 찾기 위해 고민하겠다"고 말했다. 그는 공동 수상자의 경우 발언 시간이 부족해질 수 있다는 점을 언급하며 "수상자가 한 명일 수도 있고 여러 명일 수도 있어 시간 배분이 쉽지 않다"고 설명했다. 이어 "대표 수상자를 지정하거나 소감을 사회관계망서비스(SNS)로 공유하는 방법도 고려할 수 있다"고 덧붙였다.

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그러나 외신과 온라인에서는 비판이 이어지고 있다. 버라이어티 등 현지 매체들은 수상 소감이 시상식의 핵심 요소임에도 불구하고 이를 충분히 보장하지 못한 점을 문제로 지적했다. 일부 평론가들은 "감동적인 순간을 방송 흐름에 맞춰 잘라낸 것"이라며 연출 중심의 운영 방식을 비판했다. 소셜미디어에서도 "수상자의 가장 중요한 순간을 제한하는 것은 부당하다", "공동 수상자에 대한 배려가 부족했다"는 반응이 잇따르고 있다.

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)' 주제가 '골든(Golden)'의 공동 작곡가들이 제98회 아카데미 시상식에서 수상 소감을 끝내지 못한 채 퇴장한 것을 두고 논란이 일고 있다. 로이터연합뉴스 원본보기 아이콘

아카데미 시상식의 '시간제한 논란'은 이번이 처음이 아니다. 과거에도 수상자의 발언이 음악으로 중단되거나 강제 종료되는 사례가 반복돼 왔으며, 특히 공동 수상자의 경우 형평성 문제가 꾸준히 제기돼 왔다. 이번 시상식에서는 '골든' 공연 일부가 축소된 점도 도마 위에 올랐다. 이에 대해 밀스 부사장은 "의도된 연출"이라고 설명했지만, 작품보다 방송 흐름을 우선한 결정이라는 비판이 나온다. 일각서는 매번 반복하는 문제에 대해 수상자 수에 따른 시간 차등 배분, 대표 발언자 지정, 온라인 소감 공개 등 제도 개선이 필요하다는 의견이 나온다. 이번 논란을 계기로 아카데미 시상식이 수상자의 발언 기회를 어떻게 보장할지, 향후 변화 여부에 관심이 쏠린다.

방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



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