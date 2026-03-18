한국골프장경영협회 전국 골프장·이용객 발표

국내 골프장 이용객 3년 연속 하락세

올해 1월 1일 기준 전국 골프장 546개소

국내 골프장 이용객이 3년 연속 하락했다.

한국골프장경영협회는 18일 지난해 1월 1일부터 12월 31일까지 전국 524개 골프장을 이용한 내장객 수를 조사한 결과 약 4641만명이 입장했다고 밝혔다. 전년과 비교해 약 100만명(2.1%)이 줄었다.

국내 골프장 이용객이 3년 연속 감소한 것으로 조사됐다. 한국골프장경영협회 제공 AD 원본보기 아이콘

국내 골프장 이용객은 코로나19 특수를 누린 2022년 5058만명을 기록한 이후 감소세로 전환됐다. 2023년 4772만명으로 줄었고, 2024년엔 4741만명으로 떨어졌다. 협회는 "골프장 이용객은 코로나19 확산 이후 증가세를 보이다가 꺾였다"며 "다만 4600만명 이상의 높은 수준을 유지하고 있다"고 말했다.

조사 결과에 따르면 회원제 골프장 152개소를 찾은 이용객은 1457만명, 비회원제 372개소 이용객은 3184만명으로 나타났다. 1홀당 평균 이용객은 4430명으로 전년(4557명) 대비 127명 감소했다.

골프장 유형별 1홀당 평균 이용객은 회원제가 4199명, 비회원제가 4544명으로 비회원제 골프장의 이용 밀도가 상대적으로 높았다. 18홀 환산 시 1개소당 평균 이용객은 회원제 골프장이 7만5582명, 비회원제 골프장이 8만1792명을 기록했다.

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올해 1월 1일 기준 전국 골프장 현황은 총 546개소로 집계됐다. 운영 중인 골프장은 527개소(회원제 152개소, 비회원제 375개소), 건설 중인 곳은 11개소, 미착공 상태인 곳은 8개소다. 지역별 이용객 및 골프장 현황에 대한 자세한 정보는 협회 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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