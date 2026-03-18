320만 시민 비전 공유… '글로벌허브도시 부산 말하다', 소통형 부산시정보고회

박형준 부산시장 "부산 변화·발전 소통자리"

부산시(시장 박형준)가 오는 24일 오후 3시 20분 사직실내체육관 주경기장에서 '글로벌허브도시 부산을 말하다'라는 테마로 시정보고회를 연다.

이번 행사는 시민이 직접 참여해 부산의 변화와 발전 방향을 함께 논의하는 소통형 행사로 마련됐다.

행사는 클래식 재즈밴드와 '비스타(VISTA)'의 오프닝 공연으로 시작된다. 동서대학교 학생들과 부산시가 인공지능(AI) 영상기법을 활용해 제작한 '세계디자인수도 부산' 영상과 부산의 변화를 담은 콘텐츠도 상영된다. 이후 시민대표들이 무대에 올라 일상에서 체감한 부산의 변화를 소개한다.

박형준 시장은 브리핑을 통해 변화된 시정과 글로벌 허브도시 도약을 위한 정책 방향을 설명할 계획이다.

배우 변우민과 개그맨 홍록기 등 부산 출신 인사들도 패널로 참여한다. 이들은 수도권에서 바라본 부산의 도시 이미지와 경쟁력, 글로벌 도시로서의 가능성 등에 대해 의견을 나눌 예정이다.

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현장에서는 시민과의 대화 시간도 마련된다. 참석 시민들이 시정에 대한 질문과 건의사항을 직접 제시하면 박 시장이 답하는 방식으로 진행된다.

박형준 시장은 "이번 시정보고회는 시민과 함께 부산의 변화를 돌아보고 도시 발전 방향을 공유하는 자리"라며 "시민과 소통해 체감도 높은 정책을 추진하겠다"고 힘줬다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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