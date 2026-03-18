가스터빈·스팀터빈 ‘투트랙’ 확보

복합발전 사업 확장

두산에너빌리티가 미국 기업을 대상으로 가스터빈에 이어 스팀터빈까지 잇따라 수주하며 북미 AI 데이터센터 전력 시장 공략에 속도를 내고 있다.

두산에너빌리티가 제작하는 스팀터빈 제품. 두산에너빌리티 제공 AD 원본보기 아이콘

두산에너빌리티는 미국 기업과 데이터센터 전력 공급을 위한 370MW급 스팀터빈 및 발전기(각 2기) 공급 계약을 체결했다고 18일 밝혔다. 두산에너빌리티가 북미 시장에 스팀터빈을 공급하는 것은 이번이 처음이다.

이번 계약을 통해 두산에너빌리티는 가스터빈과 스팀터빈을 결합한 복합발전 솔루션 공급 역량을 입증했다. 스팀터빈은 가스터빈에서 발생하는 열을 활용해 추가 전력을 생산하는 설비로, 에너지 효율을 높일 수 있는 복합발전의 핵심 장비다. 전력 수요가 높은 AI 데이터센터 특성상 안정성과 효율성을 동시에 확보할 수 있다는 점에서 의미가 크다는 평가다.

두산에너빌리티는 이번 수주를 계기로 북미 유틸리티 기업과 민자발전사업자(IPP)를 대상으로 복합발전 모델 수출을 확대할 계획이다. 가스터빈에 이어 스팀터빈 공급 실적까지 확보하면서 향후 대형 복합발전 프로젝트 수주 경쟁에서도 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 보고 있다.

AD

손승우 두산에너빌리티 파워서비스BG장은 "이번 수주는 북미 발전 시장에서 두산의 기술력과 신뢰를 다시 확인한 계기"라며 "가스터빈과 스팀터빈을 아우르는 종합 공급업체로서 입지를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>