부산교통공사, 전 노선 CCTV 실시간 확인 시스템 구축… 전국 첫 사례

부산교통공사가 부산도시철도 1∼4호선 전동차 객실 내부 폐쇄회로(CC)TV 영상을 관제센터에서 실시간으로 확인할 수 있는 철도통합무선통신망(LTE-R) 기반 '실시간 관제' 시스템을 구축했다.

전국 도시철도 운영기관 가운데 전 노선에 적용한 것은 이번이 처음이다.

이번 시스템은 2023년 10월부터 추진된 '부산 2∼4호선 철도통합무선통신망(LTE-R) 구축 사업'의 핵심 성과다. 해당 사업은 총 78.1㎞에 이르는 본선 구간과 74개 역사, 차량기지에 무선통신설비를 구축하고 전동차 93편성에 LTE-R을 적용하는 내용으로 추진됐다. 2∼4호선 구축은 오는 4월 마무리되며, 시운전을 거쳐 10월 최종 준공될 예정이다. 1호선은 이미 2017년 구축을 완료했다.

철도통합무선통신망(LTE-R)은 4세대 이동통신 기술(LTE)을 철도 환경에 최적화한 무선망으로, 안정적인 데이터 송수신이 가능한 것이 특징이다. 공사는 LTE-R 환경에서도 영상 전송의 안정성을 확보하기 위해 지속적인 기술 검토와 연구를 이어왔으며, 관련 연구 성과를 학술대회에서 발표하기도 했다.

특히 이번 시스템에는 도시철도 최초로 '멀티스트림 영상 압축·패키징' 기술이 적용됐다. 700MHz의 제한된 주파수 대역에서도 고화질 영상을 안정적으로 전송할 수 있도록 설계된 기술로, 객실 내 CCTV 영상을 최대 24개 화면까지 실시간 전송하고 200만 화소급 고화질 영상 확인도 가능하다.

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비상 대응 기능도 한층 강화됐다. 화재 발생 시 화재 센서와 연동해 해당 객실 영상이 관제센터에 자동 표출되며, 승객이 비상 인터폰을 작동하면 즉시 해당 객실 영상이 연결된다. 이에 따라 재난, 테러, 돌발 상황 등 긴급 상황 발생 시 현장 확인과 초동 대응이 보다 신속하게 이뤄질 것으로 기대된다.

이병진 부산교통공사 사장은 "전 노선 전동차 실시간 관제 시스템 구축으로 도시철도 안전관리 수준을 한층 끌어올렸다"며 "앞으로 재난안전통신망 연계와 AI 기반 스마트 유지관리 도입 등 디지털 전환을 확대해 시민이 체감할 수 있는 안전 수준을 구현하겠다"고 말했다.

부산교통공사 실시간 관제시스템. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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