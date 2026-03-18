정부가 오는 21일 오후 8시 방탄소년단(BTS) 광화문 공연을 앞두고 서울 종로구·중구 일대 테러경보를 '주의'로 상향 조정한다고 18일 밝혔다.

방탄소년단(BTS)의 완전체 컴백 공연을 앞둔 16일 서울 종로구 광화문 광장에 도로 통제 안내문이 설치돼 있다. 2026.3.16 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

국무조정실 대테러센터는 19일 0시부터 공연 당일인 21일 자정까지 테러경보 '주의'를 발령한다. 테러경보는 위협의 정도에 따라 '관심·주의·경계·시각' 4단계로 구분되는데, 가장 낮은 단계에서 수위를 한 단계 높인 것이다. 국조실 관계자는 "최근 불안정한 국제 정세를 감안할 때, BTS 공연과 같이 대규모 인파가 몰리는 행사에 대한 테러 위협 가능성을 배제할 수 없다"며 "국민 안전을 최우선으로 확보하기 위해 선제적인 대비 태세를 갖추기로 했다"고 밝혔다.

관련해 이재명 대통령은 전날 국무회의에서도 이번 BTS 공연을 언급하며 "빈틈없는 안전대책 수립에 총력을 기울여 주기 바란다"고 당부했다. 아울러 "가능성이 크지는 않다고 하지만 테러 가능성에 대한 대비도 충실하게 해 달라"며 "성공적이고 안전한 행사가 될 수 있도록 역량을 모아주기 바란다"고 주문했다.

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이번 테러경보 상향에 따라 관계기관은 경보 단계별 대응조치를 시행하고, 주요 행사장 및 다중이용시설에 대한 경계와 순찰을 강화한다. 상황 발생 시 즉각 대응할 수 있도록 합동 대응체계도 강화한다. 국조실 관계자는 "모든 관계기관이 협력해 철저한 대비 태세를 유지할 것"이라며 "어떤 상황에도 신속하고 빈틈없이 대응해 공연이 성공적으로 개최될 수 있도록 최선을 다할 계획"이라고 말했다.

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



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