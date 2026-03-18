젤렌스키 영국 의회 연설서

유럽 '결속' 강조 "유럽은 세계적 힘"

스타머 총리도 "푸틴 수혜 반대"

중동정세 격화로 러시아가 '전쟁 특수'를 누리는 가운데 우크라이나가 자국 드론 방어 역량을 앞세워 중동에 군사 전문가를 추가로 파견할 준비가 돼 있다는 의사를 밝혔다.

키어 스타머 영국 총리(왼쪽)와 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 17일(현지시간) 영국 런던에서 러시아-우크라이나 전쟁 논의를 위해 회동했다. UPI연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 17일(현지시간) 영국 의회 연설에서 "우크라이나 군 전문가 200여 명이 중동에 파견돼 있으며 추가로 34명을 더 보낼 준비가 돼 있다"고 밝혔다.

그는 "이들은 이란제 샤헤드 드론 대응에 숙련된 인력"이라며 "우리 팀은 현재 아랍에미리트(UAE), 카타르, 사우디아라비아에 배치돼 있고 쿠웨이트로도 향하고 있다"고 설명했다.

우크라이나는 4년에 걸친 러시아와의 전쟁에서 드론을 포함해 드론 방어 기술을 축적해왔으며, 하루 최대 2000대의 요격 드론을 생산할 수 있고 이 가운데 절반은 동맹국에 제공할 수 있다는 입장이다.

젤렌스키 대통령은 "유럽은 세계적인 힘"이라며 "세계가 유럽 없이는 안 되며 누구도 유럽을 반대할 수 없다"고 결속을 강조했다.

현재 중동 전쟁으로 미국의 관심이 분산되고 유가 상승으로 러시아가 반사이익을 얻고 있다는 점은 우크라이나에 부담으로 작용하고 있다. 영국 파이낸셜타임스(FT)는 최근 러시아의 석유 수출에 따른 초과 세입이 하루 1억5000만달러(2200억원)로 추정된다고 지난 12일 보도했다.

젤렌스키 대통령은 이번 런던 방문 기간 스타머 총리와 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장을 만나 협력 방안을 논의하고, 찰스 3세 국왕도 예방했다.

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키어 스타머 영국 총리는 "중동 전쟁에도 우크라이나에 대한 집중을 유지해야 한다"며 "블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 이번 사태의 수혜자가 돼선 안 된다"고 밝혔다. 영국과 우크라이나는 드론 생산·공급 확대와 제3국 방산 협력 강화를 골자로 한 신규 파트너십도 체결했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



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