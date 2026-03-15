경기도가 경제적으로 어려운 도내 청소년에게 연간 100만~150만원의 장학금을 지급하는 '경기도 청소년 생활장학금' 신청을 이달 27일까지 받는다.

지원 대상은 국민기초생활보장수급자, 법정 차상위계층, 법정 한부모가정의 청소년과 도내 학교 형태의 평생교육기관에서 교육과정을 이수 중인 노동 청소년 7441명이다. 생활장학금은 기획예산처 복권 기금을 통해 지원되며, 올해 총예산은 94억원이다.

시군별 심사로 선정된 중학생에게는 100만원, 고등학생에게는 150만원이 4월과 9월 두 차례에 걸쳐 지급된다.

신청은 이달 16일부터 27일까지 경기민원24 누리집(gg24.gg.go.kr)에서 진행된다.

온라인 접수가 어려운 경우에는 주소지 행정복지센터를 방문해 접수할 수 있다.

AD

김재훈 경기도 미래평생교육국장은 "경기도는 2004년부터 매년 생활장학금 지원을 통해 경제적으로 어려운 청소년들에게 실질적인 학업 지속 환경을 제공하고 생활의 안정을 도모하고 있다"며 "생활이 어려운 청소년들의 교육비 경감 및 교육 기회 보장을 위해 계속해서 노력하겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>