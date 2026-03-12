대상 청정원, '하프 칼로리 마요네즈'

칼로리-지방 50% 낮춰

대상 청정원이 칼로리와 지방을 기존 제품 대비 50% 이상 낮춘 '하프 칼로리 마요네즈'를 출시한다고 12일 밝혔다.

대상 청정원이 12일 출시한 '하프 칼로리 마요네즈'.(사진제공=대상) AD 원본보기 아이콘

청정원은 지방 저감화 기술로 지방 입자가 없어진 빈 공간을 식이섬유, 미생물 발효 산출물 등의 식물성 소재로 채워 구조감을 보완해 마요네즈 특유의 크리미한 질감과 고소한 풍미를 구현했다고 설명했다. 일반 마요네즈 원재료를 최대한 살려 국산 계란과 콩기름으로 제조하고, 대상이 자체 생산한 알룰로스를 사용해 당류 함량을 100g당 1g으로 줄였다.

제품은 290g과 485g 두 가지 용량으로 출시된다. 대상의 공식 온라인몰 정원e샵을 비롯해 이마트와 쿠팡 등 온·오프라인 채널에서 구매 가능하다. 이마트에서는 오는 31일까지 신제품 출시를 기념한 '1+1' 행사도 진행한다.

고봉관 대상 소스팀장은 "요리에 높은 활용도를 자랑하지만, 칼로리와 지방 함량 때문에 취식을 망설였던 마요네즈를 누구나 부담 없이 즐길 수 있도록 로우 스펙 제품으로 선보이는 것"이라고 말했다.

