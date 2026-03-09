中텐센트 오픈클로 무료 설치 지원 행사

본사 앞 1000명 몰려

중국에서 '일하는 인공지능(AI)'으로 불리는 AI 에이전트 인기가 확산하고 있다. 설치·설정 과정은 까다롭지만 실제 업무를 대신 처리하는 기능으로 이용자들의 관심을 끌고 있다.

8일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 "중국 선전의 텐센트 본사 앞에 약 1000명이 줄을 서 개방형(오픈소스) AI 에이전트 '오픈클로(OpenClaw)' 설치를 받았다"고 보도했다. 이날 행사에는 아마추어 개발자와 주부, 학생 등 다양한 사람들이 모였다.

오픈클로는 오스트리아의 공학자인 피터 스타인버거가 개발했다. 오픈AI의 챗GPT나 구글의 제미나이와 같은 챗봇 모델이 주로 사용자와 대화하는 역할에 머물렀다면, 오픈클로는 사용자의 컴퓨터 시스템에서 실제 작업을 수행하도록 설계된 것이 특징이다.

행사를 개최한 건 중국 빅테크(거대 정보기술기업) 텐센트다. 오픈클로 설치와 설정이 다소 복잡한데, 회사 엔지니어들이 무료로 소프트웨어 설치를 도왔다.

투자부터 PPT 제작까지

SCMP는 "텐센트의 이번 행사는 오픈클로에 대한 관심이 개발자 커뮤니티를 넘어 일반 사용자와 취미 개발자들까지 확산하는 흐름을 보여주는 사례"라고 전했다.

중국 상하이에서 디자이너로 활동한 한 사용자는 "오픈클로 AI 비서를 사용하면 가상 직원이 생긴 것 같은 느낌"이라며 "업무를 대신 처리해 주고 작업 부담을 줄여준다"고 말했다.

중국 이용자들 사이에서는 오픈클로를 사용하는 것을 '랍스터 키우기(raise the lobster)'라고 부르며 주식 종목 선택과 보고서 작성, 프레젠테이션 자료(PPT), 이메일 작성, 코딩 등 다양한 작업에 활용하고 있다.

개인정보 유출 우려있지만… 中 정부 AI 에이전트 기술 주목

하지만 오픈클로를 사용하기 위해선 사용자 컴퓨터 시스템에 높은 수준의 접근 권한이 필요하다. 이 때문에 개인정보 유출 위험이 있을 수 있다는 우려도 제기되고 있다.

또 일반 사용자에게는 설치와 설정 과정이 쉽지 않은 것으로 전해졌다. 이에 중국 베이징과 선전, 항저우 등 여러 도시에서 오픈클로 활용법을 공유하는 온라인 강의와 오프라인 모임도 잇따라 열리고 있다.

한편 중국 정부는 AI 에이전트 기술에 주목하고 있는 것으로 알려졌다. 리창 중국 국무원 총리는 지난 6일 전국인민대표대회 개막식에서 정부 업무보고를 통해 AI 기능을 탑재한 스마트 기기와 AI 에이전트의 빠른 적용을 촉진하고 주요 산업 분야에서 AI의 대규모 상용화를 추진하겠다고 밝혔다.

